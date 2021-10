Sembra che le condizioni di salute della principessa non stiano migliorando: ecco alcune informazioni sullo stato di Charlene di Monaco.

Sono mesi ormai che la principessa Charlene di Monaco è costretta a rimanere in Sud Africa per le sue gravi condizioni di salute. La giovane consorte vi si era recata per un’opera di beneficienza e volontariato per le popolazioni locali e proprio lì aveva contratto una forte infezione all’apparato otorinolaringoiatrico. A causa di questo, Charlene si è dovuta sottoporre a ripetute operazioni alla testa, le quali le hanno impedito di prendere un aereo per tornare in Europa

Complice la pandemia di COVID-19, per mesi la principessa non ha potuto vedere i figli e il marito Alberto. L’incontro tanto atteso risale alla fine di agosto, occasione in cui la consorte ha potuto riabbracciare la sua famiglia – smentendo in questo modo le voci su una presunta crisi coniugale.

Sembrava che tutto si fosse risolto e che presto la principessa sarebbe tornata a casa per ricevere le cure adeguate, eppure nelle ultime ore pare che qualcosa sia andato storto.

LEGGI ANCHE —> Alberto di Monaco rivela tutto su Charlene di Monaco

Charlene di Monaco sta ancora male!

Da quando è costretta in Sud Africa, le condizioni di salute della principessa sono peggiorate progressivamente di giorno in giorno. La popolazione di Monaco, vicina alla Corona, ha espresso preoccupazioni circa il reale stato di Charlene. La consorte di Alberto II appare notevolmente dimagrita, debole e senza forze e sono molte le persone che temono il peggio per la bellissima principessa.

LEGGI ANCHE —> Jacques e Gabriella Grimaldi compiono 6 anni, gli auguri di mamma Charlène

Inoltre, al contrario di quanto si pensasse, sembra che l’attesa che Charlene torni a casa sarà ulteriormente prolungata: l’8 ottobre, la principessa ha subito una terza operazione alla testa e sembra che il suo quadro clinico non stia migliorando.

LEGGI ANCHE —> Alberto di Monaco rompe il silenzio su Charlene: cosa sta succedendo davvero alla Principessa

Come se non bastasse, fonti vicine alla famiglia Grimaldi hanno dichiarato: “Charlene sta male, molto male. E’ molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia” – e riguardo l’ultimo intervento – “Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere i risultati sperati”. Continua quindi l’attesa per Alberto II di Monaco, il quale dovrà aspettare ancora prima di riavere l’amata moglie a casa.