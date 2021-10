Caduta Libera è sicuramente uno dei programmi più seguiti del momento, ma i fan continuano a domandarsi: cosa c’è sotto la botola? ecco il video che svela il segreto sul game show di Gerry Scotti.

Da sempre Gerry Scotti intrattiene le serate del pubblico a casa con i suoi game show, negli ultimi anni il programma più seguito è senza dubbio Caduta Libera.

La trasmissione dallo scorso aprile viene trasmessa tutti i giorni su Canale 5 e bisogna ammettere che i telespettatori sono ammaliati dalle dinamiche del gioco e soprattuto diverte molto per via della caduta finale dei concorrenti attraverso la botola.

Il gioco è molto semplice: Gerry Scotti fa delle domande ai partecipanti e in caso di risposta sbagliata, questi precipitano nella botola che si apre improvvisamente sui loro piedi.

I fan della trasmissioni continuano a farsi una domanda ben precisa: ma cosa c’è sotto la botola? ecco il video che rivela il segreto sul game show di Gerry Scotti.

Caduta Libera, ecco cosa c’è sotto la botola

Per partecipare a Caduta Libera bisogna essere idonei ad alcuni requisiti ben precisi, come l’età che deve essere compresa tra i 18 e i 55 anni e il peso, che non deve essere superiore ai 100 chili.

Successivamente i concorrenti devono rispettare alcune regole ben precise come indossare esclusivamente le scarpe da tennis e non soffrire di patologie collegate al cuore e alla schiena.

Ma quindi cosa c’è sotto la botola di Caduta Libera? Il mistero fu svelato qualche anno fa da Cecilia Rodriguez la quale svelò il segreto durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 2 rivelando il tutto agli altri concorrenti.

In realtà alla fine della botola c’è una grande vasca piena di cuscini morbidi e spugnosi alta 1 metro circa, mentre i concorrenti fanno un vlo di circa 3 metri dalla piattaforma del game show.

Voi cosa ne pensate? provereste mai a partecipare a Caduta Libera?