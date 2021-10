In molti hanno notato una dettaglio bizzarro sulla Regina Elisabetta, a quanto sembra, sua maestà, non si separerebbe mai da un oggetto ben preciso, addirittura se porta dietro anche in vacanza. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La Regina Elisabetta è senza dubbio una delle donne più importanti dell’Inghilterra, ma non solo, sua maestà oltre ad essere molto amata, è spesso al centro di vicende curiose di cui vorrebbe fare a meno.

Negli ultimi giorni il Daily Mirror, ha rivelato cosa si nasconde all’interno dei bagagli della Regina e possiamo ammettere che nessuno si aspettava un contento del genere.

Come noi comuni mortali anche la Royal Family va in vacanza e anche se nessuno di loro deve preoccuparsi di trovare l’offerta migliore per partire, devono comunque rispettare delle regole molto rigide a partire dai bagli che si portano dietro.

Ovviamente non sono loro a prepararli direttamente ma ci sono moltissimi persone che li aiutano con l’impacchettare le loro cose, in ogni modo ci sono delle regole ferree che devono eseguire alla lettera ogni volta che sono costretti a lasciare la propria residenza.

Ma avete idea di cosa ci sia nella valigia della Regina Elisabetta? ecco rivelato l’oggetto da cui non può assolutamente separarsi.

Regina Elisabetta: ecco qual’è l’oggetto misterioso nascosto in valigia

Nella valigia della Regina Elisabetta si nascondo alcuni oggetti a dir poco inquietanti, il Daily Mirror ha rivelato cosa si cela all’interno dei bagagli di sua maestà, senza dubbio, la regina non può partire senza il suo diario privato, conservato in uno scrigno sempre chiuso.

Immancabile pure la sua teiera preferita, quella con incise le sue iniziali, per la consueta ora del tè.

Ma questi oggetti non sono nulla di inimmaginabile rispetto a quello che stiamo per rivelarvi.

Ebbene a scandalizzare gli appassionati di Royal Family è stato scoprire che i membri reali devono sempre portare con sé una sacca di sangue, questo nel caso abbiano bisogno di una trasfusione. Ma non è finita qui, nella valigia della Regina Elisabetta non può mai mancare un abito scuro da funerale in caso un proprio caro venisse a mancare.

