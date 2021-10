Nelle ultime ore, negli studi Mediaset, è stata fatta la prima scelta di questa edizione di Uomini e Donne. Scopriamo tutti i dettagli.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese, eppure uno dei tronisti sembra che abbia già trovato l’anima gemella. Il Trono Classico quindi, ha riacquistato un po’ della credibilità che aveva perso a causa del comportamento di Joele Milan. Durante le registrazioni infatti, il tronista veneto ha cercato di ingannare la redazione, spiegando ad una sua corteggiatrice come contattarlo in segreto su Instagram.

Sembrava che i propositi della conduttrice fossero venuti meno: Maria De Filippi infatti aveva dichiarato di voler puntare su persone semplici, poco affini al mondo dei social e contrari all’eventualità di ingannare la redazione. Eppure, Joele – il primo tronista di questa edizione – aveva mandato in fumo le speranze della storica conduttrice.

Tuttavia, nelle ultime ore, un tronista, al contrario, ha fatto improvvisamente la sua scelta, rendendo Queen Mary orgogliosa e facendo emozionare tutto il pubblico presente in studio.

Matteo ha fatto la sua scelta!

Già dalle prime puntate del programma, Matteo ha dimostrato di non aver alcuna voglia di giocare. Il tronista romano ha fatto capire chiaramente al pubblico a casa di essere determinato a trovare l’anima gemella – a differenza del collega Joele Milan. La prima prova riguardo questo, sarebbe relativa al comportamento di Matteo nei confronti della corteggiatrice napoletana Maria. Quest’ultima ha mostrato un carattere sveglio, ma anche particolarmente furbo, tanto che sul web girava la voce secondo cui Maria volesse imitare Giulia De Lellis.

Matteo, dopo appena due esterne, ha interrotto la conoscenza con Maria, spiegando alla conduttrice di non aver alcuna intenzione di perdere tempo. Ha iniziato così a frequentare la dolcissima Noemi, la quale ha letteralmente conquistato il tronista romano.

Ed è proprio Noemi infatti, ad essere la scelta di Matteo. Dopo neanche un mese dall’inizio della messa in onda, il tronista ha deciso di lasciare il programma e proseguire la sua frequentazione con la corteggiatrice senza le telecamere. E’ stata Raffaella Mannoia a spingere Matteo in questa decisione improvvisa, consapevole del sentimento che il tronista provava per la sua corteggiatrice. Insomma – dopo la delusione relativa al comportamento di Joele Milan – ci ha pensato Matteo a rendere orgogliosa la conduttrice di Uomini e Donne.