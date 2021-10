Trentenne viene trovata morta in strada: sarebbe caduta dal quarto piano. Ma potrebbe non trattarsi di un incidente.

Dopo Polina Kochelenko, un’altra giovane donna è stata trovata senza vita in circostanze tutt’altro che chiare. Si chiamava Dora Lagreca, aveva solo 30 anni. La ragazza è morta dopo una caduta dal quarto piano a Potenza. Ma non si è certi circa le dinamiche che avrebbero portato alla caduta. Da quanto emerso Dora, poco prima di precipitare dal quarto piano, avrebbe litigato con il fidanzato con il quale conviveva. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto donna ferita in strada, in via Di Giura. Immediati i soccorsi e la corsa al vicino ospedale “San Carlo”, ma non c’è stato nulla da fare. Da quanto emerso la 30enne – originaria di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno – si trovava a casa del fidanzato, con il quale aveva trascorso la serata. La vittima ha postato diverse storie su Instagram in cui compariva con il compagno e con amici in giro per locali. Per il momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Fondamentale per capire con esattezza la causa del decesso della giovane sarà l’autopsia.

Il fidanzato della vittima non risulta indagato. Ci sarebbe stato un litigio tra i due proprio poco prima della tragedia. L’uomo ha dichiarato che Dora, dopo la lite, sarebbe corsa verso il terrazzino e lui avrebbe cercato di afferrarla prima che fosse troppo tardi. Sforzo vano: Dora è caduta giù, nel silenzio della notte, ha colpito un’antenna parabolica, e poi si è schiantata sull’erba umida. Dal racconto del fidanzato, insomma, si sarebbe trattato di suicidio ma nel paese di origine di Dora, tutti l’hanno descritta come una ragazza piena di vita, non certo il tipo da togliersi la vita. Chi la conosceva bene esclude con fermezza un gesto volontario. Resta ora da capire il motivo della discussione tra la vittima e il suo compagno e deve essere esclusa con certezza la presenza di altre persone.