U&D, Ida Platano continua ad essere protagonista e mette alla porta il cavaliere: il clamoroso rifiuto di una delle dame più richieste.

Siciliana classe ’81, Ida Platano è sicuramente una delle dame più richieste del parterre femminile del trono over; parrucchiera nella vita, a 41 anni sfoggia una sensualità oltre ogni limite.

Per questo, durante la sua permanenza al dating show di Maria De Filippi, sono stati in molti i cavalieri che hanno tentato di conquistare il suo cuore, anche se a quanto pare nessuno ci è ancora riuscito.

Protagonista di questi mesi di Uomini e Donne, Ida, stando a quanto trapela dalle anticipazioni, ha ora messo alla porta un altro cavaliere; ecco di chi si tratta.

U&D, Ida Platano mette alle porte un cavaliere: il rifiuto

Come i telespettatori ben sanno, in queste ultime settimane Ida aveva iniziato una frequentazione con Marcello Messina, mostrandosi veramente molto entusiasta dell’agente immobiliare di Torino.

Nel corso del tempo però, varie incomprensioni hanno fatto scendere enormemente l’interesse della dama, che ha deciso di recente di chiudere definitivamente la frequentazione col cavaliere, scatenando non poche polemiche.

Già nelle scorse puntate la sua posizione è stata criticatissima dal pubblico e da Gianni e Tina, ma questa sua decisione ha cambiato le carte in tavola e fatto scoppiare il caos in studio; i due opinionisti, vedendo la ‘fredda’ reazione di Marcello, hanno questa volta dato ragione alla dama.

Dalla parte di Marcello invece Barbara De Santi, storica ex-dama del dating show; su Instagram, la donna ha espresso tutto il suo disappunto sulla decisione di Ida, dichiarando come non capisca niente e di come, sin da quando la conosce, continua a comportarsi sempre allo stesso modo con tutti gli uomini.

E mentre si vocifera di un possibile ritorno della De Santi proprio per Marcello, le frequentazioni vanno avanti; stando a quanto emerge dalle anticipazioni provenienti dalle registrazioni, Ida ha rifiutato Graziano (messo alla porta per un presunto schiaffo ricevuto da una dama, probabilmente Vittoria) mentre Marcello continua a frequentare Marika, che non prova al momento attrazione fisica ma vuole continuare la conoscenza.

La situazione ha creato polemiche, con Armando (con cui Marika ha chiuso di recente) primo su tutti ad intervenire. Dal canto suo, Marcello è scoppiato in un pianto disperato dopo aver assistito alla scelta del tronista Matteo Fioravanti e quella di Antonio e Angela; a quanto pare, il motivo è il ricordo della sua ex, con cui si è lasciato da poco.

Ida, nonostante la rottura, è corsa a consolarlo, mentre lei pare stia uscendo con un nuovo cavaliere di nome Fabio; per il trono classico invece, Gianni accusa ancora Ciprian di essere ‘falso’ e il suo bacio con Andrea Nicole pare non abbia colpito i presenti in studio.