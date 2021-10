Silvia Toffanin è una delle presentatrici più amate dal pubblico a casa, ma avete mai visto com’era da giovane?ecco com’è cambiata in questi anni. Vediamola insieme.

Silvia Toffanin è sicuramente una delle donne più apprezzate del piccolo schermo, da sempre è molto amata dal pubblico a casa per la sua forte sensibilità.

Da diversi anni, la nota conduttrice è al timone di Verissimo, programma seguitissimo dai telespettatori, ricordiamo che da quest’anno raddoppierà l’appuntamento, infatti oltre ad andare in onda il sabato pomeriggio, viene trasmesso anche di domenica.

Silvia in più di un’occasione è finita al centro dei gossip per via della sua storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi, oltre ad essere una bellissima coppia, i due hanno anche avuto due splendidi figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Ma vi ricordate della Toffanin prima del suo esordio nel mondo della televisione? ora siamo abituati a vederla sempre curata nei minimi dettagli e anche lei, come sue diverse colleghe, ha ceduto alla chirurgia estetica.

Vediamo insieme com’è cambiata in questi anni.

Leggi anche->Laura Chiatti stravolge il suo look: irriconoscibile, ma c’è un motivo

Silvia Toffanin: ecco com’è cambiata in questi anni

In molti si ricorderanno di Silvia Toffanin durante il suo debutto in tv come letterina di Passaparola. La showgirl è entrata a far parte del cast di Gerry Scotti in cui è rimasta per moltissimi anni.

Da quel momento la sua carriera è stata solo in salita, infatti oltre ad aver ricevuto un’importante incarico come conduttrice di Non solo Moda è stata l’inviata speciale di Popstar, programma condotto da Enrico Papi.

Dopo qualche anno, nel 2006 è stata scelta per lavorare nella rubrica all’interno di Verissimo, da lì, dopo anni di gavetta, è stata presa come conduttrice, ruolo che ricopre ancora oggi.

Occorre precisare che durante questi anni non ha mai smesso di studiare, infatti è riuscita a laurearsi all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2007 in Lingue e letterature straniere, con una tesi sui telefilm americani per adolescenti.

Leggi anche->U&D Il cavaliere manda per errore messaggio a Gemma ma non era per lei, eccolo!

Voi cosa ne pensate? vi piace Silvia Toffanin?