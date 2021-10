Sanremo 2022: il colpaccio di Amadeus stupisce tutti

Grandi novità a Sanremo 2022. Amadeus mette in canna un colpaccio e stupisce tutti. Ecco chi ci sarà alla prossima edizione del Festival

Sarà un’edizione in grande stile quella di Sanremo 2022, con il presentatore e direttore artistico, Amadeus, che ha messo a punto un colpaccio clamoroso che ha stupito tutti. Sarà infatti la terza edizione consecutiva presentata dal conduttore di Rai 1 e si preannunciano grandi novità.

Amadeus sarà ancora al timone del Festival di Sanremo 2022 e si preannunciano grandi novità anche grazie al miglioramento (speriamo duraturo) della situazione pandemica. Il conduttore ha infatti, messo in canna un colpaccio che ha stupito tutti, ecco cosa è successo.

Amadeus, ecco il colpaccio che stupisce tutti

In questo momento, Sanremo 2022 è un vero e proprio cantiere di idee in cui ogni giorno si aggiunge un nuovo pilastro per la nuova edizione del Festival della canzone italiana. Amadeus è a lavoro su come impostare l’appuntamento del 2022 e punterà su una situazione sanitaria migliore dell’anno precedente.

LEGGI ANCHE –> KATE MIDDLETON STA MALE? SOFFRE DI QUESTA MALATTIA

A migliorare è anche la situazione degli artisti che hanno voglia di presentarsi sul palco di Sanremo. Se fino a qualche anno fa, infatti, c’era una sorta di timore reverenziale nei confronti del Festival, ora tantissimi artisti e vip hanno cambiato idea e ora le richieste di poter partecipare arrivano numerose.

Come abbiamo già detto, Sanremo 2022 è ancora un cantiere aperto e si sta lavorando ogni giorno per dare al Festival un volto nuovo e competitivo. A tenere banco negli ultimi giorni, dunque, è il colpaccio messo a segno da Amadeus. Si tratta di Elisa che, secondo il Messaggero, avrebbe presentato una canzone insieme al famoso rapper Rkomi.

Amadeus vuole il ritorno di un grande Sanremo fatto di nomi importanti e blasonati, ed è per questo che si stanno susseguendo voci concrete su artisti di grande calibro come, appunto, Elisa, ma anche al grande Tommaso Paradiso.

A questi si aggiungerà il grande ritorno di Carmen Consoli e la probabile partecipazione di artisti come gli Zen Circus, Zero Assoluto, Boomdabash, Marlene Kuntz, inoltre, c’è la possibilità che Anna Tatangelo abbia un ruolo di co-conduttrice.

LEGGI ANCHE –> GIULIA DE LELLIS: LOOK FOLLIS PER ANDARE A FARE SPESE A MILANO

Infine, è molto probabile anche il coinvolgimento di Jovanotti, che non dovrebbe essere in gara. Ovviamente c’è grande speranza (e ottimismo) per un Sanremo-tris anche per Fiorello. Ma la suggestione più grande è quella chiamata Vasco Rossi, che nel 2022 festeggerà il 40esimo compleanno di “Vado al massimo”.