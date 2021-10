Il principe Alberto di Monaco parla di sua moglie Charlene dopo le tante voci di questo periodo; ecco la verità sulla principessa di Monaco.

In queste ultime settimane, si è parlato tantissimo della particolare situazione che sta vivendo il principe Alberto di Monaco con sua moglie Charlene; l’uno nel suo principato, l’altra nella terra dove è cresciuta, il Sudafrica.

E’ bastata questa situazione quindi a far credere alla cronaca che una crisi coniugale fosse in atto fra i due, ma la situazione reale è ben diversa da quella che racconta il gossip.

Infatti, la principessa si trova in Sudafrica da sette mesi per ragioni completamente diverse da quanto si potrebbe pensare; in una nuova intervista radiofonica, lo stesso principe ha fatto nuovamente chiarezza.

Alberto di Monaco, tutto su sua moglie Charlene lontana ormai da diversi mesi

In questi mesi, l’ex-nuotatrice e modella si è recata nel paese africano per motivi di salute; come è noto infatti, Charlene si è dovuta sottoporre a ben tre interventi chirurgici per una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta lo scorso maggio e che ha coinvolto gola, naso e orecchie.

Vista la sua situazione, i medici le hanno vietato viaggi in aereo, poiché una pressione superiore ai 20mila piedi non sarebbe al momento sopportabile per la principessa.

Ecco quindi spiegata la lunga lontananza di Charlene di Monaco, anche se a quanto dichiara Alberto questo suo periodo fuori da casa si sta per concludere. “Tornerà a casa molto presto” spiega Alberto a Radio Montecarlo.

Il principe ha rivelato poi come sua moglie sia in attesa di sottoporsi ad una nuova visita, dove i medici decideranno se è già possibile organizzare il rientro definitivo a Monaco o se, per precauzione, è necessario aspettare ancora un po’ per far stabilizzare al meglio l’ex-nuotatrice.

Le condizioni di Charlene migliorano comunque giorno dopo giorno, dopo le tante preoccupazioni avute da Alberto e non solo in questo ultimo mese; la principessa infatti era nuovamente finita in ospedale per un improvviso collasso che l’ha costretta ad un nuovo periodo sotto osservazione.

Nonostante sia “bloccata” nella sua terra d’origine, non c’è nessuna crisi coniugale fra i due principi di Monaco, che presto potranno nuovamente tornare a vivere insieme, con la speranza che sia in buona salute di entrambi.