U&D, Armando Incarnato lascia a sorpresa il programma? Cosa è successo col cavaliere partenopeo, sempre al centro della scena

Dopo un inizio in sordina, Armando si è preso letteralmente la scena di Uomini e Donne, forse però suo malgrado. Il cavaliere partenopeo ha la fama di essere un latin lover, anche se in questa nuova edizione le cose sembravano diverse; la frequentazione con Marika sembrava davvero aver portato ad Armando la voglia di impegnarsi sentimentalmente.

La situazione è però esplosa e, tra una lite e l’altra, Incarnato ha deciso a sorpresa di abbandonare il programma; ecco cosa è successo e perché Armando è arrivato a tanto.

U&D, Armando Incarnato lascia lo studio furioso

La situazione per Armando era già piuttosto delicata: messo alle strette da Marika e Jessica, si è trovato nuovamente sotto i riflettori, con gli occhi puntati anche di Tina e Gianni pronti a dargli addosso.

Proprio quando si è cominciato a parlare della situazione fra Armando, Marika e Jessica, un intervento di Graziano ha fatto sbottare il cavaliere campano, che a sua detta da tempo lasciava correre.

“Mi dà fastidio questa sensazione” le parole di Armando, completamente contrario ai commenti di Graziano sulle sue frequentazioni, quasi come se l’altro cavaliere volesse per forza screditarlo davanti alle dame.

Furioso, Incarnato ha lasciato lo studio scatenando ovviamente la reazione dei due opinionisti, soprattutto di Gianni; “Non riesci a capire che sono quattro puntate che lui parla di me?” le parole di Incarnato rivolte a Gianni lasciando lo studio.

Dal canto suo, Sperti non ha mancato nel rispondere al cavaliere con parole al veleno: “Vai a fare la sceneggiata, va. Tu intervieni sempre e gli altri non possono? Fammi capire, sei un privilegiato?” sentenzia Gianni, lanciando una stoccata finale ad Armando.

Fuori dallo studio, il cavaliere continua però a polemizzare con Gianni, invitandolo a svolgere il suo compito da opinionista e a dire qualcosa a Graziano. Alla fine però, Incarnato è rientrato in studio e si è accomodato al suo posto per seguire i momenti dedicati a Ida Platano (sua ex, con cui ha polemizzato già nelle precedenti puntate) e Isabella Ricci; in quest’ultimo, è anche intervenuto.

Per quanto riguarda le sue frequentazioni, la dama Jessica ha deciso di chiudere con lui per via dell’immagine che Incarnato si è fatto nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne. “Lo conosco pochissimo, ma non mi fido e non mi piace il suo percorso” spiega la giovane, infliggendo un duro colpo al cavaliere partenopeo.