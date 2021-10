Il Paradiso delle signore: Stefania ed il confronto che teme

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento di oggi al nostro amato grande magazzino del Paradiso delle signore.

La sesta stagione è iniziata da pochissimo ma già è ricca di colpi di scena e di arrivi, o meglio ritorni incredibili.

Anche nell’appuntamento di oggi, ci saranno delle nuove vicende che ci terranno con il fiato sospeso, scopriamole insieme.

L’ultimo incontro che c’è stato tra Umberto e Ezio ha portato a quello che tutti pensavano, ovvero che quest’ultimo è il nuovo direttore della Ditta Palmieri e per questo motivo, ovviamente si fermerà a Milano.

Stefani: Cosa succede?

Nel mentre, Gloria ha deciso invece di allontanarsi da Milano, perchè pensa di non riuscire ad incontrare il suo ex.

Stefania invece deve abituarsi ad avere il padre così vicino a lei, ma purtroppo ci saranno ugualmente dei momenti difficili che dovrà affrontare.

Ha infatti un po’ timore nel confronto con la nuova compagna di Ezio e con la figlia Gemma, dove non sarà assolutamente facile.

La Contessa Adelaide ha capito ormai che nella lettera che ha lasciato l’ex marito Achille, alla figlia Flora, ci sono molte risposte.

Proprio per questo motivo, ha deciso di ospitare, o meglio obbligare a rimanere Flora a Villa Guarnieri.

La donna, in modo davvero incredibile riuscirà a prendere questa misteriosa lettera, ma non passiamo se la leggerà e soprattutto cosa vi è scritto sopra.

Per la contessa però una cosa è certa, inizierà un periodo davvero molto difficile e duro, tanto da essere costretta ad allontanarsi da casa per un po’ di tempo.

Passando poi per Umberto e Vittorio, i due sono completamente in guerra perchè hanno delle idee completamente diverse l’uno dall’altro.

Il Conti, però, non ha nessuna intenzione di scoraggiarsi, anche perchè ha mille idee ed è convinto di riuscire a realizzarle tutte.

L’uomo decide anche di fare una proposta davvero particolare a Tina, ovvero ha in mente la sceneggiatura di un film e vuole che le sia l’attrice protagonista.

L’Amato però non è assolutamente felice di questa idea, anche perchè è sicura che Giuseppe abbia un segreto.

Possiamo solamente attendere la puntata successiva per vedere come si svilupperanno le varie trame.