Love is in the air: Ceren impazzisce e perde il controllo

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi della nostra amata soap opera turca, Love is in the air.

Ogni giorno possiamo vedere che cosa succede all’interno dello studio dell’ArtLife, ed ovviamente tutte le vicende correlate.

Ma nell’appuntamento odierno del 12 ottobre qualcosa di particolare ci può lasciare senza parole, vediamo meglio.

Nella coppia formata da Ayfer ed Alexander tutto sembra procedere nel migliore dei modi, tanto che già si parla del matrimonio.

Ceren: cosa succede e perchè

Aydan però è davvero molto arrabbiata con la sua amica e rivale in amore, ed in preda ad un momento di forte gelosia, mangia un’enorme quantitativo di cioccolatini al liquore.

Tanto da perdere il controllo ed ubriacarsi, e tolti i freni inibitori decide di andare a casa di Ayfer per farle una scenata incredibile.

Nel mentre, un’altra coppia, ovvero quella formata da Piril e Engin ha qualche problema ha trovare una nuova stabilità dopo aver appreso della gravidanza.

Ceren, nel mentre si rende davvero conto che continua a provare un sentimento per Deniz, ma che l’ha rifiutata perchè lui è ancora innamorato di Eda.

La ragazza rifiuta in modo categorico di parlare con Ferit, che vuole chiarire cosa sta succedendo, ma cerca in tutti i modi di rimanere da sola con Deniz.

L’ex fidanzato di Selin è molto in ansia perchè la ragazza è fuori controllo completamente, ed è gelosissima dell’amica.

Selin, nel mentre continua a sfruttare la perdita di memoria di Serkan per potergli stare al suo fianco.

Nel giorno di San Valentino, Selina vuole mettere in imbarazzo Eda e la invita a cena insieme al suo compagno Deniz.

Una cena che sicuramente non andrà bene, come è facile capire, ma dovremmo attendere l’appuntamento di domani per capire meglio, sempre su Canale 5 e sempre al solito orario, ovvero alle 16.55.