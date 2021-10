Arrivano le anticipazioni di “Una vita”: Ildefonso è minacciato dal marchese de Los Pontones. Cosa succederà nella puntata del 12 ottobre

Finalmente sono arrivate le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, la soap opera spagnola che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 ottobre 2021. A quanto pare per lldefonso continuano i guai e le preoccupazioni. Il protagonista subirà infatti delle gravi minacce.

Le vicende dei protagonisti serie continuano e la vita di Ildefonso sarà ancora una volta messa in subbuglio da suo zio. Il marchese de Los Pontones, infatti, minaccerà Ildefonso, che sarà costretto a subire le minacce e affrontare lo zio di Camino.

Una vita: il marchese de Los Pontones minaccia Ildefonso

Ritorna finalmente Una Vita e le nuove anticipazioni rivelano cosa succederà nella prossima puntata della soap opera spagnola, che andrà in onda lunedì 12 ottobre 2021 su Canale 5 alle 14:10. Tra il marchese de Los Pontone e Ildefonso ci sarà un’accesa discussione, con quest’ultimo che verrà minacciato.

Dopo aver ascoltato la confidenza di Camino, Anabel ha svelato pubblicamente il segreto di Ildefonso durante la festa. La Bacigalupe, infatti, ha umiliato Ildefonso raccontando a tutti i problemi di impotenza dell’ex militare.

Ildefonso ormai vede Camino come una traditrice e i due, quindi, finiranno per avere una brusca discussione. L’ex militare, alla fine, si chiuderà in casa per la vergogna, promettendo a Camino di non uscire più. A questo punto i due saranno costretti a vivere serrati in casa e Ildefonso confesserà a Camino di averla sposata solo perché sapeva dei suoi “deviati gusti sessuali”.

Questo grave affronto a Camino procurerà ad altri guai a Ildefonso. Il potente marchese de Los Pontones e zio di Camino verrà a sapere della vicenda e scenderà in campo. Il marchese, infatti, minaccerà Ildefonso di ripudiarlo se quest’ultimo non agirà per risolvere il grave torto fatto a Camino.

A questo punto la situazione di Camino cambierà in meglio e finalmente potrà approfittare della sua posizione di vantaggio per cercare di sfuggire da un matrimonio che non ha mai voluto. A questo punto la palla passerà ad Ildefonso. Cosa farà? La risposta è nella prossima puntata di Una vita, il 12 ottobre su Canale 5.