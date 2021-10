Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo episodio in onda oggi per quanto riguarda la soap opera Il paradiso delle signore.

Come sappiamo la sesta edizione del Paradiso delle signore è caratterizzata da mille avvenimenti e vari ritorni sulle scene.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha in riservo per noi la puntata di oggi 14 ottobre, dove ci aspetta qualcosa di particolare.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Eda e Deniz decidono di sposarsi

Iniziamo con il dire che Stefania ancora non è perfettamente contenta e pronta a vedere che il padre si sta rifacendo una nuova vita.

Paradiso: tra sorelle non fila tutto liscio!

Veronica, la nuova compagna sta facendo di tutto affinchè Gemma, sua figlia e Stefania possano instaurare un rapporto.

Ma lei non sembra affatto felice di questo, e sarà veramente gelosa del rapporto che sta nascendo tra la mamma e Stefania, e farà qualsiasi cosa per metterla in cattiva luce.

Gemma, sembra che farà anche un colpo basso nei confronti di Stefania, e la lotta tra sorelle durerà davvero molto all’interno di questa nuova stagione del Paradiso delle Signore.

Nel frattempo, Adelaide ha scoperto il segreto che nascondeva Ludovica, ed anche se non ha apprezzato che le abbia mentito, decide di aiutarla.

LEGGI ANCHE —> Ilary Blasi e Francesco Totti: la casa è un paradiso all’interno di Roma

Tanto da proporre Marcello come sostituto di Perri, che in un primo momento sembra vacillare per paura di un colpo basso.

Per quanto riguarda Anna Imbriani è diventata assistente contabile di Beatrice e tra le due sembra esserci stato un grande feeling a prima vista.

Vittorio, aveva proposto alla bella Tina di diventare l’attrice protagonista del suo film, ma la cantante ha deciso di non accettare.

Ma è difficile dire no ad una persona come Vittorio, tanto che ha proposto alla donna di riscrivere il copione, come meglio preferisce.

Tina, però continua a rifiutare la proposta perchè ha paura che il suo segreto venga scoperto, ma quale sarà?

Per il momento possiamo solamente fare delle ipotesi perchè nessuno lo conosce, ed attendere le prossime puntate del Paradiso delle signore.