Ilary Blasi e Francesco Totti: la casa è un paradiso all’interno di Roma

Avete mai visto la casa della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti? E’ un vero sogno. Scopritela con noi.

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo e dello sport italiano: stiamo parlando della conduttrice, Ilary Blasi, e dell’ex calciatore, Francesco Totti. Sono sposati dal 2005 e sono genitori di tre splendidi figli, Christian, Chanel e Isabel.

Solo qualche settimana fa sul web era uscita la notizia di una loro crisi, ma né Totti né la Blasi hanno mai confermato né smentito, dando così seguito a queste voci.

Ma è bastata una loro foto, insieme alla piccola di casa Totti, a Parigi a far smettere queste voci. I due sono ancora innamorati come il primo giorno, tanto che è la stessa conduttrice ad ammettere che quello che le piace di più del marito è che la guarda ancora con gli stessi occhi di quando hanno iniziato a frequentarsi.

L’ex capitano della Roma ha appeso le scarpette al chiodo circa 4 anni fa, nel 2017. E’ stata una scelta molto sofferta per il giocatore della squadra Capitolina.

Ecco dove abitano Francesco Totti ed Ilary Blasi

Francesco Totti ha sempre amato questa città e non ha mai pensato di abbandonare la sua Roma per altre squadre.

Insieme a sua moglie hanno scelto di andare a vivere in un appartamento, extra lusso. Immersa nel verde, la loro abitazione si trova in un quartiere della Capitale, all’Eur.

Hanno scelto di vivere in un superattico in questo luogo circondato dal verde, in cui possono allontanarsi dalla vita quotidiana.

Ha circa 36 stanze e tutte dispongono di tutto quello che necessitano. Dai vari filmati fatti da Ilary o dallo stesso Totti, abbiamo potuto vedere gli interni della casa ed il suo arredamento è moderno.

LEGGI ANCHE—>EMMA MARRONE: FOTO DA URLO! BELLISSIMA

I coniugi Totti hanno pensato proprio a tutto: infatti, la casa eco sostenibile. Gli spazi interni sono molto ampi e luminosi.

LEGGI ANCHE—>VANESSA INCONTRADA: BELLISSIMA E SUPER SENSUALE

Ma non solo. Tutta la famiglia Totti può rilassarsi nella sala cinema o nella camera dei giochi che sono destinati soprattutto ai figli. All’esterno non potevano mancare la piscina ed il campo di calcetto e uno di calcio. Non potevano certo mancare nell’abitazione dell’ex capitano della Roma!