Ecco come si è mostrata Emma Marrone in una foto da urlo pubblicata sul suo profilo Instagram. La cantante è bellissima come sempre

Il lunedì è sicuramente un giorno difficile per tutti. C’è chi riprende a lavorare, a studiare o semplicemente deve ritornare a quella vita quotidiana che non è il semplice relax concesso dal weekend. Tra quelli che non amano particolarmente il lunedì c’è anche Emma Marrone, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto da urlo.

La cantante salentina ha voluto salutare con uno strepitoso scatto l’inizio della settimana, mandando una foto ai suoi fan attraverso i suoi canali social. L’artista è bellissima e, nonostante il disagio del lunedì, in formissima.

Emma Marrone: ecco lo scatto da urlo

Ci sono artisti molto attenti a curare nel minimo dettaglio ogni scatto che raffigura la propria immagine, facendo molta attenzione al trucco da usare o alla posa da assumere. Emma Marrone non è una di queste e spesso nei suoi scatti regala tutta la sua naturalezza che la contraddistingue.

LEGGI ANCHE –> KATE MIDDLETON STA MALE? SOFFRE DI QUESTA MALATTIA

È andata così anche con l’ultima foto che l’artista pugliese ha pubblicato sul suo profilo Instagram all’indomani della piccola polemica avuta con Fedez. Il cantante aveva parlato di un concerto di Emma dove il pubblico era tutto a sedere, ma la stessa cantante ha voluto placare gli animi affermando che Fedez non aveva detto nulla di male.

La bella Emma ha quindi deciso di salutare i suoi fan pubblicando una foto nello stile che la contraddistingue. Senza filtri, senza finzioni o altro, semplicemente al naturale. Sì, perché Emma Marrone è splendida anche al naturale e in questa foto lo dimostra.

Nel carosello di foto, Emma pubblica più foto in cui appare attraverso alcuni filtri di Instagram e, alla fine, c’è lei, senza alcun filtro o ritocco. Semplicemente Emma. È proprio questo il messaggio che la cantante salentina vuole lanciare: “Essere sé stessi”.

Nella didascalia della foto, infatti, Emma dice: “Il disagio di un lunedì di ottobre. Mettersi a provare i filtri di Instagram. Alterare la propria immagine – dice Emma riferendosi alla finzione delle foto pubblicate online ormai come una moda – scoprire poi che non c’è niente di meglio che essere sé stessi”.

LEGGI ANCHE –> GIULIA DE LELLIS: LOOK FOLLE PER ANDARE A FARE SPESE A MILANO

La bella Emma ha concluso la sua descrizione scrivendo: “Io sono quella dell’ultima foto. Amen”. Questa è Emma, la naturalezza in persona. Ancora una volta lo ha dimostrato ed è stata coerente con sé stessa. Una vera artista sia sul palco che sui social.