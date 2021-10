Una Vita: Servante gelosissimo di Bellita agisce in questo modo

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi, 13 ottobre per quanto riguarda la soap opera spagnola, Una vita.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere sempre al solito orario un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Una vita.

E nella giornata di oggi, ci sarà una scenata di gelosia davvero incredibile e per un motivo particolare, scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Serkan ricorda Eda? Ecco la verità

Come sappiamo la bravissima Bellita ultimamente ha avuto vari problemi alla voce, e questo poteva creare dei seri problemi con la sua carriera musicale.

Bellita che succede?

Questo problema di salute è arrivato praticamente insieme ad una proposta lavorativa molto interessante fatta da Josè Miguel.

Ha infatti avuto l’idea di poter incidere un nuovo disco, ma Bellita non riesce a togliersi dalla mente il problema di salute, e che secondo lei le causerà l’addio alle scene musicali.

L’uomo però non molla la presa, e super contenta della canzone che alla fine riesce ad incidere, decide di inviate tutti i vicini per farla sentire in anteprima.

L’esibizione ha un’ottimo successo, ma la donna non sembra essere assolutamente contenta del risultato.

LEGGI ANCHE —-> NCIS: arriva l’addio dopo 18 stagioni di Gibbs

E’ davvero una perfezionista e per questo motivo prede la decisione di inserire l’urlo di Jacinto nella parte finale della canzone.

Il portinaio e l’amata moglie Marcelina ovviamente non credono alle loro orecchie per la proposta fatta, ed accettano con assoluta gioia.

Piano piano riescono ad armonizzare tutta la canzone che viene un vero e proprio capolavoro!

Tutta Acacias è in trepida attesa dell’uscita del disco, ma qualcuno sembra essere geloso del momento, e non solo.

Servante, fa una proposta a Jacinto di registrare una canzone con lui, ma l’uomo deciderà di scartare assolutamente l’offerta senza pensarci troppo.

Attendiamo quindi con massima trepidazione cosa succederà nei prossimi episodi perchè sicuramente non finisce qui!