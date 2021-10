Love is in the air: Serkan ricorda Eda? Ecco la verità

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento della soap opera turca, Love is in the air.

Tutti i giorni ci attende una nuova puntata per quanto riguarda le vicende che accadono attorno all’agenzia ArtLife.

LEGGI ANCHE —> NCIS: arriva l’addio dopo 18 stagioni di Gibbs

Ma nell’appuntamento odierno, sembra che qualcosa stia per cambiare per quanto riguarda il bel Serkan, vediamo meglio insieme.

Serkan inizia a ricordare qualcosa?

Iniziamo con il dire che Ceren è ancora innamorata di Deniz, ed è gelosissima del rapporto che ha, il suo amico speciale, con la sua migliore amica Eda.

Appena lo incontro, decide quindi di rivelare cosa realmente prova per lui, ma Deniz, non essendo innamorato di lei, avrà una reazione particolare che li porterà allo scontro animato e diretto.

Ayfer, nel mentre sta pensando di partire per una dolce e romantica vacanza con il suo Alexander.

Melo, nel mentre vuole assolutamente aiutare la sua amica Eda, dopo che ha saputo dell’invito a cena che Selina ha organizzato, con Serkan e Deniz, e la bella Eda.

LEGGI ANCHE —> Benedetta Rossi: l’annuncio completamente inaspettato!

Melo, quindi, intrappola l’acerrima nemica della Yildiz in ufficio, ed Eda si ritrova a cena, il giorno di San Valentina, sola con il suo tanto amato Serkan.

La donna, ovviamente cerca di far riaffiorare nella sua mente i ricordi della vita che hanno passato insieme e della loro relazione, dato che stavano per sposarsi.

Serkan, sembra non ricordare assolutamente nulla, ma una poesia che aveva imparato insieme ad Eda, poco prima del incidente aereo sembra far riaffiorare qualche ricordo in lui.

Finalmente Eda può contare su qualcosa e sperare che si ricordi veramente chi era la sua compagna e futura moglie, ovvero lei e non Selin, che gli ha sempre mentito ed approfittato della situazione.

Non ci resta che attendere il prossimo episodio in onda sempre su Canale 5 alle 16.55 circa ogni giorno.