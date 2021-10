NCIS, clamorosa svolta per la storica serie televisiva: dopo ben 18 stagioni arriva ufficialmente l’addio di Gibbs, col saluto dell’attore.

In un mondo pieno di chiusure come quello delle serie televisive, c’è ancora qualche serie che resiste al tempo e continua ad appassionare, anno dopo anno e stagione dopo stagione, i telespettatori.

Tra queste rientra sicuramente anche NCIS – Unità anticrimine, show targato CBS di genere poliziesco; ideata inizialmente da Donald P. Bellisario come spin-off di JAG – Avvocati in divisa, la serie appassiona tutti ormai dal 2003.

Protagonista la principale squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale o investigativo che coinvolga militari. In Italia arriva in prima visione su Rai 2 nel 2005, e mentre ora i telespettatori stanno vedendo la diciottesima stagione, arriva l’ufficialità dell’addio di Gibbs.

NCIS, l’addio di Gibbs alla serie

Sembravano semplici rumor, ma in realtà le voci si sono confermate essere delle vere e proprie notizie; dopo diciotto stagioni, Mark Harmon ha deciso di lasciare il cast della serie.

La conferma arriva con il quarto episodio della diciannovesima stagione, in onda in questi giorni negli USA; i fan americani hanno infatti assistito all’uscita di scena di Leroy Jethro Gibbs, sicuramente uno dei personaggi più amati da tutti quanti i telespettatori.

Harmon doveva lasciare già dalla diciottesima stagione, ma questa sua eventuale decisione avrebbe portato alla cancellazione della serie, senza un degno finale. Così, l’attore insieme a CBS Studios ha trovato un accordo per permettere a Gibbs di prendere parte ad un determinato numero di episodi.

Non essendo specificati, in molti si aspettavano una presenza più significativa del personaggio nella diciannovesima stagione, ma le cose purtroppo sono andate diversamente.

Vista la centralità di Harmon nella serie, sia come protagonista che come produttore esecutivo, lo showrunner di NCIS Steve Binder ci ha tenuto a salutarlo come si deve. “La nostra stella polare è sempre stata quella di rimanere fedeli ai nostri personaggi, ha sempre guidato le storie che raccontiamo” le parole di Binder, che non esclude un possibile ritorno del personaggio.

Non è chiaro se si tratti quindi di un addio o di un arrivederci, ma ciò che è certo è che Gibbs non sarà più una delle colonne portanti della serie, nonostante Harmon continuerà a collaborare.

Nella stagione precedente a quella nuova, ovvero negli episodi che di recente Rai 2 ha trasmesso, abbiamo visto Gibbs risolvere con McGee e gli altri un complicato caso. Dopo il trionfo con l’indagine, Gibbs ha deciso di non riprendere il distintivo e di restare per un periodo indefinito in Alaska, proprio dove quest’ultimo caso lo aveva portato.