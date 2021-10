Temptation Island non ci sarà nel palinsesto di questa stagione televisiva? Ecco il programma che andrà in onda al suo posto.

Da diversi anni ormai, Temptation Island va in onda su Canale 5; da pochi mesi si è conclusa la decima edizione, che ancora una volta ha visto diverse coppie mettersi alla prova al bellissimo Resort che li ha osipitati, l’ Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, circondate da tentatori e tentatrici.

Come spesso accaduto, molte hanno definitivamente rotto (su tutti Tommaso e Valentina, durati pochissimo all’interno del programma), mentre altre sono uscite dall’esperienza rafforzate e più innamorate di prima.

Del programma, sulla scia di quanto già fatto col Grande Fratello, è stata realizzata anche una versione per vip, ma nonostante il successo avuto potremmo non rivedere nuove coppie mettersi in gioco sull’isola.

Temptation Island tolto dal palinsesto di questa nuova stagione televisiva? Il programma che lo sostituisce

Stando a quanto riportato, pare proprio che il reality dei sentimenti non troverà spazio quest’anno sulle reti Mediaset, ma la cancellazione non sarebbe stata una scelta diretta del biscione.

Il problema sarebbe infatti legato a motivi prettamente burocratici: La Fascino, agenzia di Maria De Filippi, non avrebbe infatti trovato l’accordo con Banijay per il rinnovo dei diritti del reality, che non può quindi andare in onda.

Nonostante i 3 milioni circa di telespettatori tenuti incollati davanti alla tv, pare proprio che il pubblico italiano non vedrà una nuova edizione del reality; a meno che, ovviamente, la De Filippi e la sua agenzia non riescano a strappare un accordo in extremis.

Una soluzione potrebbe essere quella di spostare il programma in streaming, nello specifico su Amazon Prime Video: l’ipotesi sembra essere percorribile e abbiamo visto come, specie dopo la pandemia scatenata a causa del COVID-19, i vari servizi abbiano avuto un’impennata senza precedenti (accogliendo anche diverse pellicole destinate alle sale cinematografiche).

Il format resterebbe lo stesso, così come Filippi Bisciglia tornerebbe alla conduzione senza problemi; cambierebbe solamente la trasmissione delle puntate, che si adatterebbe al consueto calendario dello streaming e potrebbe proporre l’arrivo delle prime quattro puntate nella prima settimana, e poi le restanti nella settimana successiva.

Sembra però quasi certo che Canale 5 non trasmetterà il programma, e già si pensa a quale progetto possa eventualmente sostituirlo. Si era parlato di un nuovo programma della De Filippi, in cantiere da tempo ma poi mai realizzato e sempre basato su dinamiche di coppia, ma ora spunta anche un’altra possibilità.

L’addio di Temptation Island apre però intanto le porte ad un clamoroso ritorno: quello de La Talpa, reality andato in onda prima nel 2004 su Rai 2, poi negli anni successivi, fino al 2008, su Italia 1.

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere di aver acquistato i diritti del programma per ben sei edizioni, con la prima di queste lanciata già nella prossima estate 2022. La conduzione dovrebbe essere affidata a Barbara D’Urso, che già aveva anticipato novità per lei in arrivo.