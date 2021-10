Arisa confessa che nessuno si è accorto di quanto recentemente successo a Domenica In, in una puntata ‘accorciata’ per la nazionale.

Dopo il tormentone estivo Coro Azzurro che ha accompagnato l’Italia alla conquista dell’Europeo, Arisa torna a mettersi in gioco in una veste totalmente inedita. A più di dieci anni dal suo grandissimo successo sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte con Sincerità, la genovese ha avuto un grande successo nel mondo della musica, ma ora vuole sperimentarsi in altri ambiti.

Dopo aver lasciato la cattedra di Canto di Amici, la cantante ha accettato la proposta di Milly Carlucci e parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle; la vedremo quindi prossimamente nelle inedite vesti di ballerina.

Ospite a Domenica In con un collegamento insieme a tutto il cast del programma e alla conduttrice, Arisa pare sia stata protagonista di un evento di cui nessuno si è accorto: parola sua.

Arisa, non se ne è accorto nessuno a Domenica In: le parole della cantante

A causa della partita Italia-Belgio, finalina della Nations League, la puntata di Domenica In è durata meno del previsto, ma ha comunque intrattenuto il pubblico anche grazie alla presenza del cast di Ballando con le stelle.

Il programma partirà il prossimo 16 ottobre e vanterà, come al solito, un cast di concorrenti d’eccezione: oltre ad Arisa, presenti anche, tra i tanti, Sabrina Salerno, Morgan, Al Bano, Andrea Iannone e Mietta.

In una breve clip, la cantante ha parlato delle sue sensazioni ed emozioni in vista del debutto ufficiale al programma come ballerina; nessuno però pare di essersi accorto di una cosa, che Arisa ha esplicitato tramite il suo profilo Instagram.

A quanto pare infatti, la cantante è apparsa a Domenica In con un particolare ‘filtro’, tipico dei social e che deforma il viso di Arisa in maniera scherzosa; per riproporlo, la cantante ha deciso di postare un’evidente foto con tanto di filtro.

“Ieri comunque non se n’è accorto nessuno che avevo questo filtro a Domenica In” le parole della cantante, e a quanto pare davvero nessuno si era accorto di questo dettaglio durante la trasmissione di Mara Venier.

Arisa non è nuova a scherzi e gag di questo genere, che mostrano tutta la sua simpatia e anche la sua autoironia; tempo fa, complice di uno scherzo social era stato il suo maestro del programma, Vito Coppola.

Proprio con Coppola Arisa si metterà in gioco in quella che è, per lei, un’esperienza del tutto nuova: “volevo fare un’esperienza nuova e ballare” la motivazione della cantante per la scelta di partecipare, lasciando addirittura il prestigioso ruolo di docente di Amici.