Ancora una volta, Vanessa Incontrada, incanta i suoi followers con una foto su Instagram. Bellissima e super sensuale, ha infiammato il web. Vediamola insieme in tutta la sua bellezza.

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle conduttrici televisive più apprezzate dai telespettatori. La showgirl è riuscita a conquistare il cuore del pubblico a casa durante il suo esordio a Zelig.

Vanessa oltre ad essere una bellissima donna è anche molto amata per la sua simpatia coinvolgente, infatti durante i suoi programmi non manca mai un pizzico di ironia.

Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista, per la prima volta nella sua carriera, al timone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani, bisogna ammettere che stanno riscuotendo un’enorme successo.

Ma non solo, l’Incontrada è anche molto seguita sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 2 milioni di followers. Vanessa si diverte a pubblicare quotidianamente alcuni scatti delle sue giornate fatte di famiglia, viaggi e lavoro.

La nota presentatrice nelle ultime ore ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i suoi fan. Bellissima e sensuale ha infiammato il web, vediamola insieme.

Vanessa Incontrada infiamma il web su Ig

Vanessa Incontrada è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, la sua bellezza è totalmente naturale ed è soprattutto per questo motivo che è molto apprezzata dai telespettatori.

Nell’ultimo periodo è stata spesso al centro di alcune discussioni sui social per via del suo aspetto fisico, infatti, in questi anni, è stata criticata da alcuni haters per aver preso qualche kilo.

Ovviamente sia lei che i suoi fan continuano a fare battaglie sul body positivity, sfidando i canoni e i pregiudizi della società sui corpi, considerandoli tutti ugualmente belli.

Nelle ultime ore ha postato sul suo profilo una foto di se stessa in primo piano e non si può far altro che ammirarla in tutta la sua bellezza. Capelli rossi e lentiggini, la sua sensualità è particolare.

