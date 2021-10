Episodio incredibile nella casa del Grande Fratello Vip, dove Francesca Cipriani ha perso un dente che è caduto nel tiramisù

Nella casa del Grande Fratello, durante tutta la sua storia, è accaduto di tutto, ma quest’ultimo episodio ha qualcosa di incredibile e fenomenale. La scorsa domenica, infatti, Francesca Cipriani ha avuto un problema con un suo dente, che le è caduto. Il fatto incredibile è che il dente è stato ritrovato nel tiramisù che gli inquilini della casa stavano per mangiare.

Un episodio che ha dell’incredibile, ma anche dell’esilarante dato che la stessa Francesca Cipriani ha reagito come al suo solito: ridendo. Continuano dunque i momenti strabilianti che la bella Cipriani sta regalando ai membri della casa e ai telespettatori del reality show.

Francesca Cipriani perde un dente che finisce nel tiramisù, ecco cosa è successo

Se c’è una garanzia in questa edizione 2021 del Grande Fratello Vip sicuramente è Francesca Cipriani. La bella showgirl abruzzese ha regalato solo emozioni in quest’ultima edizione del Gf Vip, come il simpatico siparietto tra lei e il suo fidanzato la scorsa settimana, ma questa volta si è superata.

Sicuramente in tanti si aspettavano che la biondissima showgirl avrebbe dato spettacolo e regalato ai fan grandi risate, ma questa volta si è superata. Pochi giorni fa, infatti, ha sicuramente scritto su pietra il suo nome nella storia del Grande Fratello.

Nel bel mezzo del pranzo domenicale, infatti, la Cipriani ha avuto uno spiacevole inconveniente: ha perso un dente. Dopo aver avvisato gli altri membri della casa, questi le hanno detto di chiedere a Nicola Pisu, perché forse poteva aiutarla.

Il motivo era molto semplice: Pisu stava per mangiare il dente della Cipriani. Sì, perché, a quanto pare, il dente della showgirl deve essere finito nella teglia di tiramisù che il Nicola stava per mangiare. In realtà, il dente è finito nella bocca del ragazzo, che, dopo averlo scambiato per un pezzo di plastica, lo ha sputato.

Mentre mangiava, infatti, il povero Nicola si è accorto di avere qualcosa incastrato tra i denti. Una volta tolto si è accorto che era un dente. In quel momento Giucas Casella ha riferito a Nicola che era il dente della Cipriani, perché lo stava cercando. La reazione di Nicola è stata di disgusto, mentre quella della Cipriani è stata quasi di scherno.

La bella showgirl, infatti, ha iniziato a cercare il dente nella spazzatura, ma non trovandolo ha gettato la spugna dicendo: “Pazienza, per fortuna era un dente di dietro e non si vede tanto”. Insomma, una scena che resterà negli annali del reality show.