Finalmente sembra che l’attesa sia finita: sta arrivando la terza stagione della nota fiction L’amica geniale. Ecco tutti i dettagli.

La fiction Rai ha debuttato nel 2018 ed ha appassionato fin da subito moltissimi telespettatori italiani. Per ora la rete pubblica ha prodotto le prime due stagioni ed entrambe hanno conquistato un’ottima percentuale per quanto riguarda lo share. L’amica geniale – tratta dai romanzi di Elena Ferrante – è decisamente uno dei progetti Rai di maggior successo degli ultimi anni.

Proprio per questo motivo, i vertici della rete pubblica non ci hanno pensato due volte prima di decidere di produrre la terza stagione della serie: L’amica geniale 3 è prossima a fare il suo attesissimo debutto. Vediamo quindi insieme tutti i dettagli in merito.

LEGGI ANCHE —> L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome: anticipazioni seconda puntata 24 febbraio 2020

L’amica geniale 3 – Ecco quando uscirà

L’amica geniale 3 debutterà su Rai1 a febbraio 2022, subito dopo la fine del Festival di Sanremo – condotto per la terza volta da Amadeus. Quest’anno la location dell’intrigante trama sarà Firenze e le riprese sembrano essersi appena concluse. Il regista di questa attesissima terza stagione è Daniele Lucchetti, il quale ha sostituito Saverio Costanzo.

LEGGI ANCHE —> Margherita Mazzucco: chi è, età, curiosità di Elena de L’Amica Geniale

Le puntate previste sono otto e verranno divise in quattro serate. Nonostante sia stato sostituito nella regia, il figlio di Maurizio Costanzo ha comunque fatto parte del team di sceneggiatori che hanno contribuito alla realizzazione della serie. Contando quindi, che il Festival di Sanremo andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022, speriamo di poter assistere all’uscita de’ L’amica geniale 3 entro la seconda settimana del mese.

LEGGI ANCHE —> Gaia Girace, chi è l’;attrice che interpreta Lila de L’Amica Geniale

Non ci resta che attendere la conferma delle date dalla Rai stessa, le attrici si dicono entusiaste di aver partecipato a questo bellissimo progetto. La fiction inoltre, non è rimasta indifferente neanche alla critica: non solo l’attrice Ludovica Nasti ha vinto il Globo D’Oro, la la serie stessa è riuscita a portarsi a casa il premio come miglior serie drammatica al Monte-Carlo Tv Festival.