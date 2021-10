Detto fatto: nuovo cambio d’orario per il programma, ecco la verità

Vediamo insieme che cosa succede ancora al programma condotto in modo impeccabile da Bianca Guaccero, ovvero Detto fatto.

Tutti i giorni eravamo abituati a vedere la nuova edizione del programma che conduce la sempre apprezzatissima Bianca, stiamo parlando ovviamente di Detto Fatto.

Ma per il programma sembra non esserci un momento di pace, perchè c’è un nuovo cambio di orario per quanto riguarda la messa in onda, ma vediamo meglio insieme.

Il programma praticamente da quando è iniziato, ovvero alcuni anni addietro ha sempre subito milioni di cambi, quasi sempre per approfondimento politico o per eventi sportivi importanti.

Detto fatto cosa succede?

Anche nella puntata di oggi, ovviamente ci sarà un ritardo nella messa in onda, le parole di Bianca, sono state le seguenti:

“Domani cambiamo di nuovo orario, iniziamo alle 16.00”

Iniziando quindi con circa 45 minuti di ritardo rispetto al normale perchè prima andrà in onda il Question Time.

Il programma poi dovrebbe finire intorno alle 17,10 sempre che non ci sia un’ulteriore modifica al palinsesto televisivo.

Ma anche la puntata di ieri, ovvero del 12 ottobre è stat più breve, perchè terminata alle 16.40 per lasciare spazio alla Nazionale di Calcio under 21.

Insomma il programma con tutorial, video ed intrattenimento condotto da Bianca Guaccero è uno di quelli che subisce maggiori cambi di orario.

Nella stessa giornata di ieri, Bianca ha poi deciso di smentite in modo categorico il presunto flirt con Simone di Pasquale.

Per il momento quindi la bellissima e bravissima Bianca resta single e tutto il suo tempo lo dedica alla bellissima figlia.

Nella puntata di ieri è stato ospite anche l’attore Michele Venitucci, che insieme a lei lo vediamo nella fiction Fino all’ultimo battito che potremmo vedere in onda nuovamente giovedì con un nuovo attesissimo episodio.

Per oggi, quindi il programma tanto amato di Bianca inizierà più tardi e sarà più breve, speriamo solamente che per la giornata di domani la messa in onda sia normale.