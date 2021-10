La nota showgirl è stata ‘tapirata’ da Valerio Staffelli: scopriamo insieme il motivo assurdo del servizio su Elisabetta Canalis.

Sembra che Elisabetta Canalis l’abbia fatta grossa: nell’ultimo servizio di Striscia la Notizia, la nota showgirl è caduta vittima del temibile inviato Valerio Staffelli, il quale ha consegnato all’ex compagna di George Clooney il Tapiro D’Oro. La seguente rubrica di Striscia infatti, è una delle più amate dai telespettatori da casa, tuttavia è meno apprezzata dai volti noti del mondo dello spettacolo. Sono stati molti i volti ‘pizzicati’ da Valerio Staffelli, prima fra tutte la modella argentina Belen Rodriguez, la quale può vantare una vera e propria collezione di Tapiri, ben custoditi nella sua lussuosa dimora.

Questa volta però, non è stata la conduttrice di Tu si que vales ad attirare l’attenzione del noto inviato di Striscia la Notizia, bensì la collega Elisabetta Canalis. Ma sapete qual è il motivo della consegna del Tapiro D’Oro? La motivazione è assurda e vi lascerà senza parole.

Tapiro D’Oro per Elisabetta Canalis

Il servizio di Striscia non è ancora andato in onda, eppure è diventato virale in pochissimo tempo. Il Tapiro D’Oro consegnato alla bellissima showgirl Elisabetta Canalis riguarda il cantate rapper Fedez. Ma state tranquilli, non riguarda gossip o scandali, in quanto entrambi i soggetti sono felicemente sposati. Il servizio di Striscia riguarda una certa somiglianza che si può scorgere tra la modella e il rapper milanese: gli occhi grandi, gli zigomi evidenti e la bocca carnosa. Il risultato vi lascerà senza parole.

Assolutamente sconvolgete, Fedez e Elisabetta Canalis sembrano due sorelle e, proprio come noi, anche lo stesso Valerio Staffelli è rimasto scioccato da tale somiglianza. Ecco perché l’inviato di Striscia ha voluto segnalare alla showgirl questo fatto assurdo. Che Fedez e Elisabetta Canalis siano due fratelli separati alla nascita? Tutto è possibile. Intanto la Canalis ha risposto ironicamente: “In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa!”.