Anna Tatangelo: sul letto è super sensuale, e si nasconde poco alla vista

Anna Tatangelo, nel pieno della sua maturità, si mostra super sensuale sul letto; la neoconduttrice nasconde ben poco alla vista.

Poche donne conosciute del mondo dello spettacolo vantano una bellezza paragonabile a quella di Anna Tatangelo. Dotata di un immenso talento nel campo musicale, fa il suo esordio adolescente (a soli 15 anni) vincendo la Categoria Giovani del Festival di Sanremo 2002, col brano Doppiamente fragili.

La carriera della Tatangelo come cantante è stata contornata di successi e si è intrecciata con la sua vita sentimentale, che l’ha vista per tantissimi anni al fianco del suo collega (molto più grande di lei) Gigi D’Alessio.

La storia si è conclusa di recente e ora Anna ha ritrovato l’amore (così come Gigi, presto papà con la sua nuova fiamma 28enne) ma di certo non ha perso la bellezza; quando si mostra, è sempre meravigliosa.

Anna Tatangelo super sensuale sul letto

In questo periodo, Anna ha deciso di sperimentarsi anche nell’inedita veste di conduttrice e, su Canale 5, guida saldamente Scene da un matrimonio . Il programma non è stato accolto positivamente ed ha ricevuto una pioggia di critiche sui social, ma la Tatangelo si è mostrata impeccabile ricevendo solamente complimenti.

In concomitanza con la messa in onda del suo programma, la neoconduttrice ha deciso di mostrarsi più sensuale che mai; facendosi immortalare in bianco e nero, a coprirla solamente una camicia bianca e dei calzini.

“Ha tolto i tacchi quella principessa” recita la didascalia dello scatto, che ha raccolto tantissimi like e commenti; il bianco e il nero donano ancora di più un’aura ‘immortale’ alla sensualità della Tatangelo, che anche ‘senza tacchi’ riesce a risultare super sensuale.

Più volte, nel corso di questa estate, la cantante ha postato delle foto che l’hanno mostrata in bikini; nonostante le diverse pose e location, la Tatangelo ha sempre sfoggiato un fisico scolpito, che non fa che enfatizzare la sua bellezza.

Sebbene non abbia mai nascosto di aver rifatto il seno e aumentato di qualche taglia il suo décollété, per mantenere il suo fisico scultoreo non soltando segue una dieta specifica, ma si impegna costantemente in esercizi fisici.

Per avere addominali scolpiti e glutei di marmo, l’ex di D’Alessio segue diversi corsi di digital training di un circuito specifico di palestre; una costanza che le permette di risultare sempre in forma e pronta ad incantare il pubblico.

Oltre che su Instagram, è possibile seguire la Tatangelo il sabato pomeriggio, in fascia pomeridiana su Canale 5, col suo programma; la regina indiscussa, fra i vari matrimoni, è sicuramente lei.