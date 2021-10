Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Biagio senza pieta: “Sei senz’anima” l’accusa dell’opinionista al cavaliere partenopeo del trono over.

L’atmosfera al trono over è più accesa che mai. Mentre Ida ha rotto con Marcello e Armando vive una situazione difficile, Tina continua come al solito a punzecchiare Gemma, scagliandosi però in maniera pesante anche contro una sua ex-frequentazione, Biagio.

Il cavaliere, dopo aver chiuso con Sara, ha frequentato Rosy, ma le cose non sembrano essere andate per il meglio; l’attacco da parte di Tina è però diretto e senza pietà.

Uomini e Donne, Tina si scaglia ancora contro Biagio e lo accusa: “Sei senz’anima”

Nella recente puntata, Biagio Di Maro (uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne) ha deciso di chiudere la frequentazione con Rosy a causa dell’atteggiamento avuto dalla dama nelle loro uscite.

A quanto pare infatti, Rosy si sarebbe rifiutata di dare un semplice bacio sulla guancia a Biagio per via della barba; in studio, parlando dell’accaduto, il cavaliere ha chiesto spiegazioni: “Se gli uomini con la barba non ti piacciono perchè esci con me? Ci sono rimasto così male” le parole del partenopeo.

Dal canto suo, Rosy ha replicato dicendo che comunque eventualmente la barba si può anche togliere, ma che comunque non le è scattato nulla e che quindi si è sentita bloccata anche nell’avere un minimo contatto fisico.

Tina Cipollari, che più volte ha attaccato Biagio nel corso del programma, si è schierata totalmente da parte di Rosy, dicendo come abbia voluto comunque iniziare la frequentazione per capire se fosse o meno il suo tipo e che, probabilmente, Biagio non le piace abbastanza.

E mentre sulla situazione ha voluto dire la sua anche Sara, ex-frequentazione di Biagio, Tina ha accusato senza pietà il cavaliere di essere una “brutta persona” e di non avere un’anima. Insomma, accuse pesante per Biagio, che ormai sembra essersi fatto la reputazione di un uomo interessato solamente al contatto fisico.

Dopo avergli dato dell’ “orso polare” e del “rozzo”, Tina ha poi diretto le sue attenzioni su Gemma, sua storica ‘rivale’, lanciandole frecciatine sul fatto che invece lei ha baciato Biagio.

L’atmosfera è sicuramente calda al trono over, e lo sarà ancora di più nelle prossime puntate. Stando a quanto emerge dalle anticipazioni provenienti dalle registrazioni, Ida ha rifiutato Graziano mentre Marcello continua a frequentare Marika, che non prova al momento attrazione fisica ma vuole continuare la conoscenza.

Per lui potrebbe ritornare nel programma anche Barbara De Santi, che proprio in favore di Marcello si è espressa sui social al momento della rottura con la Platano.