Elisabetta Canalis cambia colore di capelli e incanta ancora una volta i suoi fan: la showgirl e conduttrice è bellissima come sempre.

Quando si mostra, in qualsiasi modo, è sempre un incanto. Sin dal successo come velina di Striscia la notizia, Eli è entrata e rimasta di diritti nel cuore di tutti i suoi fan; che la si sia vista a programmi come Controcampo, Le Iene e Zelig, oppure coi diversi calendari sensuali realizzati (come quello celebre per Max) la Canalis è sempre il top.

Da diversi anni si è leggermente allontanata dai riflettori del mondo dello spettacolo, anche a causa del suo trasferimento negli USA, ma a quasi 43 anni, con un corpo scolpito, la showgirl sarda svetta ancora per bellezza e sensualità, qualità enfatizzate anche da un recente cambio di colore dei capelli.

Elisabetta Canalis, la showgirl e conduttrice sarda cambia colore di capelli

Dopo varie pubblicità per le reti italiane, la Canalis si è finalmente ripresa la TV tornando alla conduzione con Vite da copertina – Tutta la verità su… per TV8, dopo l’ultima presenza nel 2018 come giurata a Sanremo Young.

E mentre in molti aspettano il suo ritorno in pianta stabile in Italia, con una maggior presenza anche sulle reti Rai e Mediaset, Eli non fa sentire la sua mancanza mostrandosi spessissimo sui social; questa volta, il nuovo scatto mostra il cambio di colore dei capelli, per un ritorno alle origini.

Proprio da velina mora (al fianco della biondissima Maddalena Corvaglia) la showgirl ha spopolato; dopo aver portato per un periodo una chioma leggermente schiarita, la Canalis ha deciso di ritornare totalmente mora, senza però rinunciare a qualche riflesso sulle punte.

“Brunettes have more fun” scrive Elisabetta nella didascalia della foto, che la ritrae spalle al muro alla parete del suo parrucchiere a Milano; nuovamente mora, è pronta ad essere più spigliata che mai e a “divertirsi”.

Pioggia di like al post dai tantissimi follower della conduttrice, così come anche tantissimo commenti; tra questo anche quello di Sabrina Salerno, un’altra storica ‘mora’ (anche se in questo periodo molto più chiara) che in quanto a bellezza e sensualità sa sicuramente il fatto suo.

Un periodo di cambiamenti dunque per la Canalis, che stando alle voci di gossip non starebbe vivendo un bel momento col marito, il chirurgo Brian Perri; solo qualche settimana fa, si parlava di una Elisabetta triste e provata dalla solitudine, che avrebbe col marito una relazione quasi come quella che si ha con un amico. Dopo il periodo statunitense, è davvero arrivato il momento di rivederla fissa in Italia?