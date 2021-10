Ambra e Allegri: è finita con un tradimento, e lei è tornata da Renga? Ecco la verità

Com’è finita tra Ambra e Allegri? Con un tradimento o lei è tornata da Renga? Rispondiamo ai vostri dubbi raccontandovi tutta la verità

Sembrava una storia d’amore che non sarebbe finita mai. Ma quella tra Max Allegri, allenatore della Juventus, e Ambra Angiolini, famosa cantante e artista italiana, è stata una relazione bellissima, ma ormai conclusa. Resta però il dubbio di come sia finita tra i due.

Non è ancora chiaro, infatti, se i due si siano lasciati a causa di un tradimento da una parte o dall’altra, oppure se il motivo per il quale la relazione amorosa tra l’allenatore e la cantante sia finita perché la bella Ambra è tornata dal suo ex, Francesco Renga. Vi sveliamo quindi tutti i retroscena.

Ambra Angiolini e Max Allegri, ecco perché è finita

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati. Dopo quattro anni, i due hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore e lasciarsi definitivamente. Lo scoop viene dato dal noto magazine “Chi”, il quale aggiunge che la rottura non sia stata molto “amichevole”.

Tra i due, infatti, sono volati gli stracci e, secondo quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, la bella Ambra sarebbe stata sorpresa in lacrime dopo una burrascosa lite con il suo ormai ex compagno. Da quanto si apprende, la relazione sarebbe precipitata qualche settimana prima del marzo 2020.

Il fattore scatenante della rottura, sempre secondo il giornale “Chi”, sarebbe stato un tradimento da parte di Max Allegri. L’episodio avrebbe portato alla definitiva rottura avvenuta in questi giorni, nonostante i tentativi di Ambra di salvare la relazione.

La bella Ambra, infatti, ha tentato in tutti i modi di salvare la coppia, ma invano. La separazione era già nell’aria quando, al matrimonio della figlia Di Allegri, Valentina, la cantante non si è presentata, suscitando la curiosità di tutti.

Ad oggi non si conoscono i dettagli della rottura e, per ora, non si sa chi sia la donna con cui Allegri ha compiuto il tradimento. Sul fronte Angiolini, il Magazine “Chi” rivela che la cantante ha trovato una persona con cui confidarsi e sfogare il proprio dolore, parliamo di Francesco Renga, suo ex compagno. Potrebbe essere questa una possibilità di un ritorno di fiamma? Con il tempo ne sapremo di più.