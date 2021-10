Test della personalità: questo nuovo gioco psicologico ti permette di scoprire qualcosa di te che ancora non sai, scegli il corallo e leggi il profilo corrispondente.

Sul web stanno spopolando i test sulla personalità, si tratta di giochi psicologici che ti permettono di scoprire qualche lato del tuo carattere di cui non eri ancora a conoscenza.

Quello che vi proponiamo oggi è molto semplice, in base all’immagine che vedi qui sopra devi scegliere uno dei tre coralli, in base alla tua preferenza leggi il profilo corrispondente e scopri come sei realmente.

I coralli sono di una bellezza strabiliante, sia per i loro colori che per le loro svariate forme, basta pensare alle bellissime barriere coralline che ospitano molte specie animali e piante marine.

Ogni corallo ha un significato ben preciso, scegline uno tra quelli qui sopra e scopri cosa rivela di te che non sai ancora.

Test della personalità: scegli il corallo e scopri le curiosità sul tuo carattere

Oggi vogliamo proporvi un test della personalità basato sui coralli, si tratta di un semplice gioco senza alcuna validità scientifica, ma che vi permette di scoprire alcune curiosità sul vostro carattere.

Come funziona? è molto semplice basta scegliere un dei coralli dell’immagine, azzurro, rosa o giallo. Tu quale hai scelto?

Sa hai scelto il corallo rosa sei sicuramente una persona piuttosto solitaria e riservata, ami stare da solo e nel silenzio dei tuoi pensieri. Probabilmente hai una grandissima personalità e sei anche molto sensibile, per non parlare della tua fantasia, ne hai da vendere.

Hai scelto il corallo azzurro? Molto probabilmente sei una persona idealista, la tua dote più rivelante è sicuramente il fatto che per te è è molto importante offrire il tuo contributo al mondo, nella speranza di poterlo rendere un posto migliore. Ai tuoi amici ispiri pace e tranquillità.

Se invece hai scelto il corallo giallo, sei sicuramente una persona molto vivace, gli altri reputano simpatico e di molta compagnia, infatti con te non ci si annoia mai. Hai l’animo da eterno Peter Pan, ami stare in mezzo alla gente e al caos.

Tu quale corallo hai scelto?