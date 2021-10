Sapete perché Romina Power è obbligata a portare sempre abiti molto ampi? La risposta vi lascerà di stucco

Romina Power ha contribuito a portare prestigio nel mondo dello spettacolo italiano. La bella cantante ed ex compagna di Al Bano è tutt’oggi molto nota anche tra il pubblico più giovane e i motivi sono da ricercare nella sua bravura e nel modo in cui riesce a distinguersi dagli altri artisti.

La bella cantante italo-americana si distingue, oltre che per la sua bravura e bellezza, anche per il suo stile straordinariamente personale. Il suo look possiede una vera e propria costante: abiti ampi, scarpe basse e tuniche larghe. Sapete perché?

Abiti ampi e scarpe basse: ecco lo stile di Romina Power

Romina Power riesce ancora a far parlare molto di sé. La cantate di Los Angeles è ancora oggi molto popolare, non solo tra chi ha avuto il piacere di conoscerla e ascoltarla negli anni ‘80/’90, ma anche tra i giovani.

LEGGI ANCHE –> CLAUDIA GERINI E GILETTI INSIEME? ECCO LA FOTO!

La bella cantante, infatti, ha un nutrito seguito di follower anche su Instragram. Spesso, infatti, pubblica contenuti molto interessanti sul suo profilo e i suoi fan fanno sentire continuamente la loro ammirazione per lei.

Sono stati proprio i suoi più fedeli sostenitori a notare un particolare curioso e a porre in questi giorni un quesito interessante sul look della cantante italo-americana: Romina Power indossa spesso abiti lunghi e tuniche ampie. Perché?

Spesso, infatti, l’ex moglie di Al Bano appare sul palcoscenico, o negli studi televisivi, mentre indossa particolari tuniche molto colorate e sgargianti o vestiti larghi e scarpe basse, senza tacco.

Il motivo è molto semplice: Romina Power ama la tradizione orientale, la quale spesso propone abiti larghi e tuniche leggere. Per quanto riguarda invece le scarpe, la bella Romina ha detto addio al tacco per alcuni problemi articolari che spesso la perseguitano.

LEGGI ANCHE –> ROMINA POWER STUPISCE E CONFESSA IL PASSATO “SCANDALOSO”

A quanto pare, quindi, la cantante nata in California ha deciso di sposare uno stile che ha radici in Oriente e in quelli che sono le tradizioni del posto. Inoltre, ha dovuto anche pensare alla propria salute e rinunciare ai tacchi. Nonostante questo, però, Romina Power resta comunque una donna con uno stile unico.