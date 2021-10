A tutti è capitato di essere inseriti nei temibili gruppi di Whatsapp. Esiste però un modo per evitare questo invadente problema.

L’applicazione Whatsapp, di proprietà di Mark Zuckerberg, è ormai diventata una vera e propria droga per l’epoca che stiamo vivendo. Tuttavia, esiste un aspetto di questo strumento di comunicazione che è particolarmente odiato da tutte le persone che possiedono l’applicazione, ossia quello dei gruppi chat. Purtroppo, essere inseriti in uno di questi gruppi, significa ricevere messaggi continui anche quando non lo si desidera.

Capita spesso infatti, che i membri del gruppo si rivelino particolarmente invadenti e, di conseguenza, il nostro telefonino non smette mai di squillare, gli argomenti si rivelano inutili e privi di senso e vengono portati avanti da persone che (forse) non hanno molto da fare durante la giornata. Molti quindi, hanno cominciato a chiedersi se esiste un modo che permette di evitare categoricamente l’inserimento repentino del numero di telefono in questi odiati gruppi chat. Ebbene, esiste un escamotage per sfuggire al problema. Scopriamo insieme quale.

Whatsapp – Ecco come evitare di essere inseriti nei gruppi

Ecco quindi svelto l’arcano: per evitare che degli sconosciuti o dei soggetti indesiderati vi inseriscano nei loro gruppi chat, dovete seguire le seguenti indicazioni. Prima di tutto apri l’applicazione e seleziona l’opzione Account; a questo punto continua con Privacy e successivamente seleziona Gruppi. Ora non dovrai fare altro che modificare le impostazioni: se l’App sottolinea Tutti, vuol dire che chiunque può aggiungerti al gruppo chat, modifica quindi quell’opzione. Potrai selezionare I miei contatti (ossia solo i numeri nella tua rubrica), oppure – se vuoi essere più preciso – potrai selezionare I miei contatti eccetto e in questo modo potrai addirittura scegliere i numeri che non potranno assolutamente aggiungerti ai gruppi chat. Facile no?