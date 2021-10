Beautiful: Steffy impazzisce ed aggredisce tutti i presenti

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amatissima soap opera americana, Beautiful.

E’ una delle pochissime che va in onda anche il sabato all’ora di pranzo, stiamo parlando ovviamente di Beautiful.

Ma che cosa succederà oggi, dato che ieri Steffy stava parlando con Liam, Hope e Brooke? Scopriamolo insieme.

Steffy aggredisce tutti

Ricordiamo che Liam dopo le ultimissime parole di Steffy ha perso le staffe e sono state di suoi aiuto le due Logan.

Brooke ha poi giurato alla ragazza che appena si riprenderà e sarà in grado di prendersi cura di se stessa, la piccola Kelly le verrà riconsegnata, ed anche Hope conferma queste parole.

Ma Steffy sembra che davanti alla matrigna, che è l’originale del male sia per lei che per la madre, perde la pazienza.

Nel mentre, però Thomas decide di informazione Ridge di quanto sta accadendo, ovvero che Steffy è impazzita e che si trova a casa delle Logan per riprendersi la piccola Kelly.

Ovviamente verrà informato che Liam ha portato via Kelly da Steffy, perchè non era in grado di prendersene cura.

Ridge, non conoscendo il vero problema della figlia, pensa che si tratti di una rivalsa delle Logan contro la sua famiglia, ma quando arriva capisce che Steffy ha davvero un problema da risolvere.

L’uomo cercherà di far tranquillizzare la figlia, ma Steffy ha parole di cattiveria anche nei suoi confronti perchè l’ha abbandonata preferendo proprio Brooke.

A questo punto, decide di prendere dalla tasca un coltello ed inizia a minacciare tutti i presenti, nessuno escluso.

Ma la giovane, dopo aver detto tutto quello che voleva, senza forze poserà il coltello da sola, anche se non si lascia avvicinare da nessuno e urla che soffre di dolori inimmaginabili e che nessuno capisce la sua situazione.

Si girerà di spalle ed uscirà dalla casa, ma Ridge la seguirà a debita distanza. Insomma una puntata davvero difficile, che sicuramente avrà un seguito importante per Steffy.