La modella, circa un anno fa aveva accusato i sintomi del Covid-19. Ecco come sta oggi l’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrini.

Marica Pellegrinelli è una nota modella, conosciuta prevalentemente per la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti. Il matrimonio tra i due non durò molto, fu la differenza di età e le diverse esigenze a dividerli per sempre. Tuttavia, Marica ed Eros sono rimasti in buoni rapporti, anche perché – dal loro amore – sono venuti alla luce Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di dieci e sei anni.

Quando Marica sposò il cantante infatti, aveva appena 21 anni e si ritrovò ad essere madre e moglie in pochissimo tempo. Decise, per amore, di rinunciare a parte della sua giovinezza e dedicarsi ai figli, rimanendo a casa quando le amiche andavano a ballare e facendo vacanze di famiglia mentre gli altri ragazzi della sua età andavano ad Ibiza.

Insomma, la modella oggi 33enne ad un certo punto si è resa conto che non era più felice da diverso tempo e questa insoddisfazione la spinse a lasciare per sempre il suo grande amore. Oltre alla separazione dal cantante, un anno fa, Marica Pellegrinelli dovette lottare contro il COVID-19, ecco come sta oggi la modella.

LEGGI ANCHE —> Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli la verità sul loro addio: perché si sono lasciati

Pellegrinelli, ecco come sta ad un anno dal Covid

Proprio un anno fa, Marica Pellegrinelli aveva comunicato sui social di aver contratto il COVID-19 ed in seguito, rimase in quarantena per 18 giorni. La modella affrontò dei giorni di inferno, in quando la forma del virus la prese in modo tutt’altro che lieve, tanto che -ancora oggi – Marica ha dichiarato di sentire ancora gli effetti della malattia.

LEGGI ANCHE —> Marica Pellegrinelli rompe il silenzio su Eros: “Ecco perchè è finita”

“Quanto avrei voluto affrontare quei 18 giorni con una barriera in più nel mio sistema immunitario” – in riferimento alla campagna vaccinale – “è passato un anno, ma non sono ancora come ero il 12 ottobre 2020”. Marica Pellegrinelli infatti, sta affrontando quello che viene definito il Long-Covid, fenomeno che accade in alcuni soggetti che continuano a presentare i sintomi della malattia nonostante la negatività al tampone.

LEGGI ANCHE —> Marica Pellegrinelli finalmente si veste dopo quasi un mese chiusa in casa

Nonostante questo, la modella è riuscita comunque a passare un’estate da sogno in giro per l’Italia. Sembra che Marica si sia ripresa pienamente dalla rottura con Eros Ramazzotti, tanto che durante la stagione calda sono state moltissime le paparazzate che l’hanno vista serena e sorridente al fianco dei figli piccoli e delle amiche. Alla fine, possiamo dire che Marica Pellegrinelli sia riuscita nel suo intento di ritrovare un minimo la giovinezza che aveva perso.