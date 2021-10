Questo week-end ci attende come sempre l’appuntamento con Silvia Toffanin: ecco tutte le anticipazioni sulla prossima puntata di Verissimo.

La scorsa settimana, causa la partita della Nazionale di calcio, era saltato l’appuntamento con Verissimo, programma condotto dalla talentuosa Silvia Toffanin. Per la gioia dei fan della trasmissione, sabato e domenica invece, potremo godere nuovamente della compagnia della fidanzata dell’amministratore delegato Mediaset – Piersilvio Berlusconi.

Come sempre, la scelta degli ospiti ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori. Negli anni infatti, la Toffanin ha dimostrato di avere ottime capacità nella scelta di questi ultimi, rispettando le tendenze e i volti noti più apprezzati del momento. Passeremo quindi dalle divertenti interviste, alle curiosità sulla vita dei vip, per poi passare – come sempre – ad attimi più profondi, che hanno visto spesso la commozione della stessa conduttrice.

Scopriamo quindi, quali sono i personaggi che ci faranno compagnia nel pomeriggio di sabato 16 e domenica 17 ottobre, su Canale 5.

Verissimo, anticipazioni – Ecco gli ospiti di questo weekend

Per quando riguarda la puntata di sabato 16 ottobre, per ora gli ospiti confermati sono Bella Thorne e Benji del ex duo di Benji & Fede. E’ risaputo ormai, che i due siano follemente innamorati, la loro storia d’amore inizialmente aveva fatto molto scalpore: nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la nota attrice americana potesse iniziare una relazione con il nostro Benji.

Dall’istante in cui si sono visti la prima volta hanno capito che avrebbero voluto rimanere insieme per sempre: per questo motivo, nonostante siano giovanissimi, qualche mese fa, il cantante ha chiesto la mano della bellissima attrice! E sarà proprio questo l’argomento della puntata di Verissimo.

E sempre per dare spazio alla musica e all’amore, il 17 ottobre invece, avremo il piacere di assistere all’intervista rivolta ad Anna Tatangelo. La cantante, dalla rottura con Gigi D’Alessio, si è ripresa alla grande: ha cominciato a dedicarsi più intensamente alla sua carriera e all’amore ritrovato al fianco di Livio Cori.

Aspettiamo quindi la messa in onda di Verissimo, con il doppio appuntamento settimanale previsto per il 16 e il 17 ottobre su Canale 5.