Arriva la notizia shock per Ballando con le stelle: andrà in onda di pomeriggio. Ecco cosa succede e qual è il motivo di questo cambiamento

Ballando con le stelle, programma in onda su Rai1 e condotto dalla mitica Milly Carlucci è pronto a partire, ma lo fa con una notizia shock. La Carlucci ha in serbo una grandissima novità per i suoi telespettatori: il programma, infatti, andrà in onda di pomeriggio.

Una notizia shock che nessuno si aspettava e che è subito diventata virale. La nuova edizione del programma, giunto ormai alla sua sedicesima stagione, è pronta a ripartire con una grande novità che ha subito attirato la curiosità dei telespettatori. Ecco cosa succede e qual è il motivo di questo cambiamento.

Ballando con le stelle in onda di pomeriggio: ecco perché

L’attesa è quasi finita. Domani 16 ottobre 2021, Milly Carlucci tornerà con uno dei programmi più amati dagli italiani: Ballando con le stelle. L’edizione, ormai giunta alla sua sedicesima stagione, esordirà il prossimo sabato e vedrà tanti amatissimi protagonisti.

Ma a tenere banco in queste ore sarà un inedito assoluto da quando esiste il programma condotto dalla Carlucci: Ballando con le stelle andrà in onda di pomeriggio. Niente paura, sabato sera i nostri amati vip si sfideranno a colpi di ballo come in ogni edizione, ma prima della puntata serale ci sarà un curioso cambiamento.

Sì, perché la puntata inaugurale di questa nuova stagione sarà preceduta da uno speciale che andrà in onda di pomeriggio. Ci sarà, ovviamente, Milly Carlucci accompagnata da tutti i protagonisti del talent show. Lo speciale andrà in onda nel pomeriggio tra Linea Blu e A Sua Immagine, sempre su Rai1.

L’appuntamento pomeridiano con i protagonisti di Ballando con le stelle andrà in onda alle 15:05 e durerà ben 50 minuti. Insomma, un appuntamento da non perdere trascorrere l’attesa e avere un assaggio di una stagione che si preannuncia fantastica.

L’edizione 2021 sarà infatti ricca di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi ricordiamo: Sabrina Salerno, Morgan, Mietta, Memo Remigi, Arisa e Andrea Iannone. Insomma, resta ancora pochissimo da aspettare. Appuntamento a sabato 16 ottobre su Rai 1.