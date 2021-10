Si sta avvicinando il fatidico momento della consegna della tredicesima. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Dicembre non è soltanto il mese delle festività natalizie e dei week-end sulla neve, bensì comprende anche il momento della consegna dell’agognata tredicesima. Quest’ultima corrisponde ad una vera e propria mensilità aggiuntiva, di conseguenza se ad esempio guadagni 1000 euro, a dicembre ne riceverai 2000. Questo ragionamento non vale solo per i lavoratori, ma anche per i pensionati.

Anche coloro che non lavorano più infatti, hanno diritto a godersi maggiormente la fine dell’anno corrente. Ci pensa lo Stato quindi, a concedere la tredicesima ai suoi pensionati. Ma ora vediamo a chi spetta effettivamente e soprattutto come accedervi.

LEGGI ANCHE —> Azienda italiana premia i dipendenti con un Bonus di 2200 Euro: prodotto super venduto

Pensione – Ecco come ricevere la tredicesima

Come abbiamo detto, la tredicesima non spetta solo ai lavoratori, bensì anche coloro che godono della pensione, che questa venga dall’INPS o da un altro ente pensionistico. Di conseguenza, posso accedere a questa mensilità aggiuntiva tutti coloro che godono di pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti, di reversibilità e a tutti coloro per cui sono previste delle prestazioni assistenziali (ad esempio agli invalidi civili).

LEGGI ANCHE —> Pensione: ecco come ottenerla con solo 20 anni di contributi

E’ possibile ricevere la tredicesima sia sotto forma di bonifico bancario, che semplicemente in contanti, ritirandola presso l’Ufficio Postale della città di residenza. In questo modo possono accedervi anche coloro che non sono in possesso di un conto corrente, in quanto l’INPS può inviare la tua pensione direttamente alla tua Banca più vicina.

Riguardo alla data della consegna, se si è in possesso di un conto corrente, quest’ultima arriverà sotto forma di bonifico il primo dicembre, altrimenti si potrà ritirare alle poste dal 25 novembre.