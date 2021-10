Katia Follesa: avete mai visto la figlia Agata? Eccola è bellissima!

Vediamo insieme la bellissima figlia della conduttrice e comica Katia Follesa, Agata, che è diventata una vera e propria ragazza.

Come sappiamo lei è una donna simpaticissima e molto bella, che negli ultimi tempi è stata al centro dell’attenzione per via della sua perdita di peso.

Stiamo parlando di Katia Follesa, e per chi non lo sapesse è mamma di una ragazza di nome Agata, bellissima.

Katia: ecco la stupenda Agata

Da tantissimi anni è legata al suo compagno e comico come lei, Angelo Pisani, che ha conosciuto mentre lavorava a Zeling.

Loro due sui social hanno avuto un’incredibile successo, e la coppia non ha mai nascosto di aver vissuto un momento di crisi poco prima dell’arrivo della piccola Agata.

Katia ha sempre cercato di avere un certo riserbo sulla figlia, e spesso viene mostrata di spalle o in modo che non si veda il suo volto sui profili social di Instagram.

Ma qualcosa è successo durante la prima quarantena per il Covid, dove Angelo ed Agata si sono mostrati insieme per far divertire il pubblico che li seguiva da casa.

Tanto che dopo poco è arrivato il programma Social Family-Storie di Famiglia, una sitcom che ha fatto si di conoscere Agata a tutto il pubblico della tv, ed è diventata una vera e propria star proprio come i genitori.

La bellezza della ragazza è davvero molta ed ha lunghi capelli scuri così come gli occhi, ed in tanti sul web l’anno paragonata alla bellissima e bravissima attrice Angelina Jolie.

Insomma una bellezza incredibile ed una simpatia che ha ereditato dai suoi genitori, e siamo certi che nel corso degli anni avrà un grande successo come loro, se deciderà di proseguire per questa strada che gli hanno aperto in così giovane età.

E voi avete mai visto una puntata di questa divertente sit com che vede in onda tutta la famiglia di Katia nella loro vita di tutti i giorni?