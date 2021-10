U&D, Angela lo confessa e si dice innamorata: ecco di chi, nasce una nuova coppia nello studio del dating show di Maria De Filippi?

Non soltanto discussioni e polemiche nello studio di Uomini e Donne. Sono tanti i protagonisti del trono over, in cui spiccano sicuramente oltre a Gemma (coinvolta in una nuova frequentazione con Costabile) anche Ida Platano, in una complicata situazione con Marcello Messina.

E mentre le polemiche, anche per quanto riguarda Graziano, non finiranno di certo qui, una nuova coppia sembra sul punto di nascere. Angela confessa infatti che è sulla buona strada per innamorarsi, risultando parecchio felice; ecco chi è il cavaliere.

U&D, Angela si sta innamorando: ecco di chi

A differenza di tante altre dame del trono over di Uomini e Donne, Angela sembra sulla buona strada per uscir dal programma; il suo esordio è avvenuto lo scorso anno e, dopo una stagione turbolenta, questa per lei sembra essere iniziata nel migliore dei modi.

Come confermato al magazine ufficiale del programma, la donna si sta innamorando un uomo che reputa perbene e la sta facendo provare delle emozioni uniche. “Mi sto innamorando di Antonio” le parole della dama al magazine.

Sempre durante l’intervista, la dama ha svelato un curioso retroscena sul suo nuovo cavaliere, che sta facendo di tutto per conquistarla. “Si è buttato in una fontana per dimostrarmi quanto era pazzo di me”. Un gesto eclatante quello di Antonio, evidentemente presissimo da Angela.

La frequentazione tra i due prosegue quindi a gonfie vele; lei giudica il cavaliere come una delle persone migliori che abbia mai incontrato, e ne elogia sia la razionalità che la follia, che riesce sempre a bilanciare.

Parlano anche cinque o sei ore al telefono, a conferma di una grande attrazione mentale che c’è alla base; oltre a questa, ovviamente, una grande passione anche a livello fisico. “La nostra storia è nata da un’attrazione mentale, più che fisica” rivela la dama.

Tutto fa pensare quindi che la Paone, molto presto, potrebbe davvero lasciare il dating show per tuffarsi ufficialmente in una relazione amorosa con Antonio. “Ci somigliamo molto” ha specificato lei, e questo pare un altro aspetto a favore della relazione.

Se da una parte Angela potrebbe quindi lasciare il programma insieme ad Antonio, chissà che non sia la volta buona che anche Gemma Galgani abbandoni Uomini e Donne insieme a Costabile, dopo tante frequentazioni, polemiche e attacchi da parte dell’opinionista Tina.