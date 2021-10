Negli ultimi giorni hai notato dei lividi strani sul tuo corpo? Ti mostriamo quali potrebbero essere le cause a cui fare attenzione

Se nell’ultimo periodo hai notato degli strani lividi sul corpo, ti parliamo di quali potrebbero essere le cause a cui dovresti prestare attenzione. I lividi sul corpo, infatti, non sono una rarità. Spesso compaiono a causa di collisioni con qualcosa di duro, come un tavolo o un mobile, ma, a volte, non è così.

Ci sono infatti molte cause per cui potrebbero comparire sul tuo corpo alcuni lividi. Oggi te ne parliamo, in modo da offrirti una panoramica completa di quello che potrebbe essere il problema e quali sono i modi per risolverlo e non pensarci più.

Livi sul corpo, ecco quali potrebbero essere le cause

Non è molto difficile svegliarsi la mattina e avvertire un dolorino sul corpo o semplicemente notare uno strano livido che è apparso su una gamba o sul braccio. Esistono numerose ragioni per cui potrebbe apparire un livido sul corpo, eccone alcune.

Probabilmente non lo sapevi, ma le donne hanno una propensione maggiore a vedere spuntare degli strani lividi sul proprio corpo. Gli uomini, infatti, hanno una pelle più spessa delle donne e, quindi, maggiormente resistente agli urti.

Con il passare degli anni, l’età avanzata non aiuta il proprio corpo a non subire lividi. La pelle degli anziani diventa più sottile con il passare del tempo, questo provoca anche una maggiore vulnerabilità dei vasi sanguigni. Questi, diventando più fragili, si rompono facilmente e provocano comparse di ematomi e lividi.

Un’ulteriore causa della comparsa di strani lividi sul corpo può essere il consumo di alcuni integratori. Ci sono alcune tipologie di integratori, infatti, che potrebbero causare questo problema. Tuttavia, la causa non è ancora molto chiara, proprio per questo è sempre consigliato consultare il proprio medico prima di assumere qualsiasi tipo di integratore.

Anche la carenza di vitamine può provocare la comparsa di lividi sul corpo. Quando il nostro organismo avverte una sostanziale carenza di vitamina C o D, potrebbe avvertirci causando ematomi e lividi che, in un promo momento, non ci spieghiamo.

Se quindi avete notato nell’ultimo periodo la comparsa di strani lividi sul vostro corpo e non riuscite a dare loro una spiegazione, allora potreste valutare l’ipotesi che abbiate una carenza di vitamine. In qualsiasi caso consultate il vostro medico e valutate con lui il da farsi.