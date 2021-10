Alessandra Celentano: il dramma della malattia invalidante che l’ha colpita

Vediamo insieme che cosa è successo alla super conosciuta ed amata insegnante Alessandra Celentano, in merito alla malattia che l’ha colpita.

Lei è una delle insegnanti più discusse per quanto riguarda la scuola di Amici, guidata in modo impeccabile da Maria De Filippi.

Ma in pochissimi sono a conoscenza che è stata colpita da una particolare malattia che le ha portato alcune conseguenze, ma vediamo meglio insieme i dettagli.

In una intervista che ha rilasciato la nota insegnante di danza Alessandra Celentano ha parlato del problema che l’ha costretta a smettere di ballare.

Alessandra Celentano: i problemi di salute

Dopo il suo ritiro dalle scene ha iniziato a lavorare come insegnante e come coreografa, trasmettendo così la sua immensa passione alle generazioni successive.

Lei ha iniziato il suo percorso da giovanissima ed ha perfezionato il suo stile nella capitale dell’Ungheria.

Tra gli anni ottanta e quelli novanta ha lavorato con tutti i più grandi ballerini del momento, ed ha ballato su grandissimi palcoscenici, come quello della Scala di Milano o l’Opera di Roma.

Ma il successo quello del grande pubblico è arrivato quando ha iniziato ad insegnare nel programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici.

Come sappiamo è anche la nipote del grandissimo cantante Adriano Celentano ha partecipato anche ad un reality, ovvero Pechino Express.

Continuano però il suo più grande impegno all’interno della scuola di Amici, dove è una delle insegnanti maggiormente severe che ci sono.

Ma in pochi sanno che il motivo per il quale ha dovuto interrompere la sua attività di ballerina è stato un problema fisico.

In un primo momento ha iniziato ad avere dei dolori alle dita dei piedi, in modo particolare sugli alluci.

Ha continuato a lavorare come ballerina, in un primo momento facendo finta di niente, pensando che sarebbe passato in tempo breve.

Ma con il passare degli anni, purtroppo, il tutto è aumentato, e per questo motivo è dovuta andare obbligatoriamente da uno specialista.

Successivamente alle indagini fatte, le è stata diagnosticata la sindrome dell’alluce rigido, causata dagli sforzi effettuati con il ballo.

L’unica soluzione possibile è stata quella dell’intervento del chirurgo per tutti e due i piedi, ad oggi, fortunatamente sta maglio, anche se ovviamente non potrà più avere i piedi come un tempo, quando calcava i palcoscenici più importanti.