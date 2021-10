Uomini e Donne, un famoso ex cavaliere del trono over si sposa, vediamo chi è il fortunato e tutte le informazioni sul matrimonio.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia shock per gli appassionati di Uomini e Donne, sembrerebbe che un ex cavaliere del trono over stia per convolare a nozze.

Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? ebbene stiamo parlando di Enzo Capo, l’uomo che fece perdere la testa a Pamela Berretta, purtroppo per la dama, l’ex, è solo un lontano ricordo, perché il cavaliere sta per sposarsi con la sua compagna storica, Lucrezia Massimo.

L’uomo è diventato noto grazie al programma di Maria De Filippi, purtroppo all’interno del dating show non è riuscito a trovare l’amore, motivo per cui ha deciso di tornare a casa e di riprovarci con la sua ex.

La storia tra i due è andata avanti per diversi anni, ma tra alti e bassi, alla fine sono riusciti a coronare il loro sogno convolando a nozze.

Nonostante l’ex cavaliere abbia avuto una relazione tormentata con Pamela all’interno di Uomini e Donne, non ha mai dimentica la sua compagna storica, infatti dopo un breve periodo di lontananza è tornato sui suoi passi e ha deciso di ritornare insieme a lei.

La proposta di matrimonio è avvenuta a febbraio 2021 e otto mesi dopo è stato celebrato il grande evento.

Uomini e Donne: Enzo Capasso si è sposato

Enzo Capasso ha finalmente sposato la donna della sua vita, si tratta di Lucrezia Massimo, i due sono stati fidanzati per moltissimo tempo e qualche mese fa hanno finalmente celebrato le nozze.

Per la sfarzosa cerimonia la sposa ha scelto un lungo abito bianco di raso, con spalle scoperte, capelli rigorosamente sciolti e non è mancato il vistoso bouquet. Mentre lo sposo ha indossato un classico completo nero.

Un matrimonio da sogno, ma forse qualcuno si ricorderà delle frecciatine di qualche tempo fa da parte di Pamela Barretta, che ha definito Lucrezia Massimo una “poveretta sfortunata”.