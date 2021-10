A quanto pare, prima di essere conduttore e prima di diventare direttore di Chi, Alfonso Signorini era un abile insegnante!

Attualmente, conosciamo Alfonso Signorini prevalentemente per la sua conduzione del Grande Fratello Vip e per la direzione del settimanale di gossip Chi. Egli infatti, ha dimostrato nel corso degli anni di essere un abile giornalista, capace sia di conquistare un gran numero di lettori, che di accaparrarsi i record di share con le sue trasmissioni. Inoltre, nonostante le prime puntate del GF vengano spesso criticate, in realtà più si va avanti con il programma, più il pubblico si affeziona ai suoi concorrenti.

Questo vale anche per questa sesta edizione della trasmissione che inizialmente venne aspramente criticata. Durante le ultime puntate invece, il pubblico è sembrato sempre più coinvolto dalle dinamiche all’interno della casa, tanto che molti hanno già un partecipante preferito da voler portare in finale.

Ora però, facciamo un passo indietro: di cosa si occupava Alfonso Signorini prima di riuscire a conquistare tutto questo successo? Il direttore di Chi era nientepopodimeno che un insegnante!

LEGGI ANCHE —> Gf Vip: Signorini rivolta nella notte dalla casa

Signorini, in passato, era professore di Lettere!

Alfonso Signorini ha un ottimo curriculum di studio in discipline umanistiche. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, si è laureato in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica di Milano e successivamente, non contento, ha completato gli studi magistrali in Filologia Medievale. Di conseguenza, il direttore di Chi presenta tutte le carte in regola per insegnare lettere ed è proprio quello che ha fatto per un periodo!

LEGGI ANCHE —> Alfonso Signorini, brutte notizie per il conduttore del Grande Fratello Vip

Infatti, prima del successo conquistato in televisione, Alfonso Signorini ha insegnato italiano, geografia, storia, latino e greco presso un’istituto secondario milanese. Pensate a quegli studenti che ora si ritrovano il professore del liceo tutti i giorni in televisione!

LEGGI ANCHE —> Colpaccio di Signorini al Grande Fratello Vip: nella casa entra Casalino

A questo punto la domanda sorge spontanea: che tipo di professore sarà stato Alfonso Signorini? Osservando il suo comportamento durante le passate edizioni del Grande Fratello Vip, possiamo ipotizzare che sicuramente non deve essere stato troppo tollerante. I fan della trasmissione infatti, dovrebbero ricordare la reazione del conduttore nei confronti di Giulia De Lellis: l’influencer aveva fatto delle considerazioni sugli omosessuali, frutto di una non conoscenza sull’argomento e Signorini non l’aveva presa troppo bene. Sarà stato così intollerante anche con i suoi studenti? Chi può dirlo.