Alfonso Signorini, brutte notizie per il conduttore del Grande Fratello Vip

Brutte notizie per Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha ricevuto oggi una brutta sorpresa. Ecco di cosa si tratta

Dal 13 settembre scorso è tornato il Grande Fratello Vip. Il reality show più famoso d’Italia è condotto da Alfonso Signorini, che fa gli onori di casa con gli ospiti della casa più spiata di tutte. Oggi, però, il conduttore ha ricevuto brutte notizie.

Quest’estate in tantissimi attendevano con ansia il ritorno del Grande Fratello Vip, trasmesso su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Il programma è iniziato con grandissime aspettative, ma il conduttore deve già fare i conti con delle brutte notizie.

Alfonso Signorini, brutte notizie per il conduttore e il Gf Vip

Dopo un inizio scoppiettante e l’ingresso nella casa di tantissimi Vip amati dal pubblico, come Aldo Montano, Carmen Russo, Ainett Stephens, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, è arrivata l’amara notizia per il conduttore, Alfonso Signorini e per il programma.

In realtà, le cattive notizie giunte in Mediaset erano totalmente inaspettate e sia la produzione che lo stesso Alfonso Signorini non si aspettavano queste notizie sconfortanti. Le brutte notizie, infatti, riguardano le percentuali di ascolti della puntata di ieri. E non sono buone.

Come già detto, l’edizione 2021 del Grande Fratello ha iniziato con grandissime aspettative, a partire dai concorrenti ma, a quanto pare, i risultati degli ascolti Auditel hanno premiato un’altra trasmissione che è andata in onda nella stessa fascia oraria del Grande Fratello Vip.

La puntata in questione, infatti, ha raccolto una bassa fetta di ascoltatori e la trasmissione non è riuscita a piazzarsi al primo posto della classifica Auditel. La puntata del Grande Fratello Vip ha visto la partecipazione di soli 2.001.000 spettatori, pari al 14,7% di share.

Al primo posto di questa ambitissima classifica si è piazzato Carlo Conti, con il suo talent “Tale e Quale Show”. La puntata del programma che va in onda su Rai 1 ha convinto molti più ascoltatori rispetto a quella del Gf Vip, raccogliendo 3.969.000 spettatori e uno share del 22,5%, quasi otto punti in più rispetto al programma di Signorini.