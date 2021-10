Un programma di Mediaset chiude i battenti dopo nemmeno due puntate di messa in onda, ecco di cosa si tratta e come mai hanno deciso di interromperlo.

Qualche ora fa è arrivata una notizia scioccante su un nuovo programma di Mediaset a quanto sembra, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe preso una deciso drastica su Mystery Land ovvero, la sospensione immediata dopo nemmeno due puntate.

Mystery Land è il nuovo programma condotto da Alvin e da Aurora Ramazzotti. La trasmissione affronta temi legati al mistero e al paranormale, purtroppo per i due neo presentatori, l’azienda ha deciso di bloccare il programma dopo solo due puntate.

Il motivo sarebbe riconducibile ai numeri d’ascolto, ritenuti troppo bassi dall’azienda, nella prima puntata del suo debutto aveva raggiunto il 4% mentre per la seconda era sceso al 2,8%.

Numeri considerati troppo bassi rispetto alle aspettative del dirigente, in ogni modo nella nota di Mediaset non si parla di una chiusura definitiva, ma bensì momentanea.

Vediamo nel dettaglio i motivi di questa scelta e come pensano di agire in futuro.

Mediaset blocca Mystery Land dopo nemmeno 2 puntate, ecco perché

Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha spiegato ampiamente che il format è stato sospeso solo momentaneamente ma che tonerà quanto prima in onda con una formula del tutto innovativa.

L’azienda ritiene che i temi legati al paranormale, ai misteri e all’ignoto siano argomenti molto interessanti per il pubblico italiano, motivo per cui vogliono riprogrammare il format per renderlo più appetitoso per gli appassionati di questi temi.

Purtroppo queste due prime puntate di Mystery Land non sono state all’altezza delle aspettative e soprattutto il programma non si è dimostrato ancora ben focalizzato.

Ora non ci resta che aspettare che gli esperti del mestiere si rimettano a tavolino per discutere del nuovo format, anche il pubblico da casa non vede l’ora di scoprire come sarà il nuovo Mystery Land.

Voi cosa ne pensate? siete d’accordo con la decisione di Mediaset oppure no?