Tale e Quale Show: Loretta Goggi “Ho avuto un colpo”, cosa è successo? Scopriamolo

Piccolo incidente a Tale e Quale Show per Loretta Goggi: Ho avuto un colpo, che paura!”. Ecco che cosa è successo

Durante la puntata di Tale e Quale Show del 15 ottobre, è andato in scena un episodio che ha fatto tremare di paura Loretta Goggi e gli altri ospiti in studio. Presa totalmente alla sprovvista, la cantante ha infatti ammesso: “Ho avuto un colpo”.

L’episodio ha avuto come protagonista Cristiano Malgioglio che, dopo aver dichiarato di voler abbandonare lo studio ha causato un piccolo incidente che, però, ha fatto spaventare molto la cantante ed imitatrice Loretta Goggi. Ecco che cosa è successo.

Tale e Quale Show, paura per Loretta Goggi: “Ho avuto un colpo”

Spesso le insidie possono nascondersi ovunque e i colpi di scena e gli episodi inaspettati possono colpire chiunque. Questa volta è successo negli studi televisivi dove viene trasmesso il programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Protagonisti del siparietto andato in scena durate la puntata del 15 ottobre sono Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, dopo la splendida esibizione di Ciro Priello dei The Jackal, in cui ha imitato Tiziano Ferro, si è alzato dalla sua postazione e ha dichiarato con veemenza di voler lasciare lo studio.

Nell’atto di andar via ha rischiato di trascinare e portarsi con sé le cuffie, che erano cadute dal tavolo dei giudici, rischiando di travolgerle e cadere a terra. La scena è stata vista da Carlo Conti che ha immediatamente esclamato: “Oh!”, mentre Loretta Goggi ha preso un grande spavento: “Che paura!” ha esclamato.

Sempre l’attrice romana ha simpaticamente bacchettato Malgioglio dicendo: “Mi hai fatto prender un colpo”, mentre Carlo Conti ha detto al cantante “Ti stavi portando con te le cuffie e tutto il resto”. Subito dopo, in studio è tornata la calma e il programma ha proseguito con gli altri artisti in gara.

I giudici, infatti, nonostante il simpatico siparietto e il momentaneo spavento di Loretta Goggi, hanno dato il loro giudizio sulla brillante prestazione di Ciro Pirello con la sua imitazione di Tiziano Ferro, promuovendo a pieni voti la sua performance.