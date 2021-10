U&D, cosa succede tra Ida, Marcello e Riccardo? Ecco la verità sulla situazione che vede coinvolti i tre volti noti del dating show.

Le frequentazioni si evolvono sempre di più a Uomini e Donne e, di pari passo, aumentano le polemiche. A rubare la scena, in questo primo mese di trasmissione della nuova edizione del dating show, è stata sicuramente Ida Platano; classe ’81, parrucchiera nella vita, la bella 40enne siciliana si è presa spesso il centro dello studio.

Dopo varie frequentazioni, una delle dame più richieste del parterre femminile del trono over ha fatto sì che arrivasse in studio Marcello Messina a corteggiarla, ma dopo un entusiasmante inizio le cose non sembrano evolversi per il meglio.

La presenza fissa al programma ha fatto sì che sui suoi comportamenti sviluppasse un pensiero uno dei suoi ex, proprio una vecchia conoscenza del parterre maschile di Uomini e Donne.

U&D, Ida, Marcello e Riccardo: la verità sui tre

Stiamo parlando proprio di lui, Riccardo Guarnieri, ex-cavaliere tarantino che da diversi tempo ormai non fa più parte del parterre maschile del dating show; a quanto pare però, è ancora single e alla ricerca dell’amore.

A confermarlo lui stesso, ritracciato dalla redazione del Magazine del programma della De Filippi. Parlando a ruota libera della sua situazione sentimentale, Guarnieri ha speso parole anche sul recente percorso della sua ex, Ida, all’interno del programma.

La situazione con Marcello e Ida non è delle più rosee, tanto che stando a quanto segnalano le anticipazioni, si arriverà addirittura ad una rottura definitiva, nonostante i colpi di scena siano sempre dietro l’angolo.

Guarnieri, che conferma inoltre di non aver più sentito Roberta Di Padua dopo i fatti della scorsa edizione, dichiara che vedere Ida intrattenersi in frequentazioni con altri uomini non lo lascia del tutto indifferente, proprio per le “cose bellissime” condivise con la dama.

Nonostante questo però, la loro storia è stata piuttosto travagliata, che ha portato a Guarnieri anche diversi ricordi negativi. Da tempo ormai Riccardo non spendeva più parole per la Platano, ma ora riesce a farlo e nonostante le varie sensazioni che gli suscita vederla non lo infastidisce più; in Marcello però si rivede, non tanto per gli atteggiamenti quanto perché, stando a quanto mostra in tv, Ida sembra davvero presa da Messina così come lo era da lui.

Osservando i due sul piccolo schermo, Guarnieri sembra aver compreso il perché non riescano a fare evolvere la frequentazione in un rapporto di coppia, per lui fatto anche “di compromessi”; secondo lui infatti, si vede come “Ida a volte tiri troppo la corda”.

Non dà consigli diretti a Marcello, ma a Ida suggerisce di ricordarsi del passato e di non commettere gli stessi errori; dopo tanto tempo, sembra che lo dica finalmente con serenità, speranzoso di poter di nuovo ritrovare anche lui l’amore..