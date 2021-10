Alessandra Amoroso, il vestito elegante contiene a fatica le sue forme; la cantante torna a far parlare di sé ma non per la sua musica.

L’Amoroso è ormai una delle cantanti più note del nostro panorama musicale, con una brillante carriera in piedi da più di un decennio; come ben sappiamo, a lanciare la pugliese è stata la vittoria, nel 2009, al talent show di Maria De Filippi Amici, importantissima vetrina per i giovani talenti emergenti.

Una volta trionfato ad Amici, Alessandra ha avuto tutto il tempo per mostrare la sua bravura, raggiungendo obiettivi su obiettivi e tagliando traguardi importantissimi; oltre alla sua voce, solarità e semplicità sono qualità dell’Amoroso che hanno conquistato il pubblico.

In molti l’ammirano anche per il suo particolare fascino, enfatizzato ora da un particolare vestito indossato dalla pugliese.

Alessandra Amoroso, l’abito elegante contiene a stento le sue forme

A 35 anni, Alessandra è nel pieno della sua maturità artistica e, dopo Senza nuvole

Il mondo in un secondo, Amore puro, Alessandra Amoroso, Vivere a colori

e 10, è prontissima a tornare sulla scena con un nuovo album.

Su Instagram, l’Amoroso ha infatti presentato in grande stile la tracklist del suo nuovo album, Tutto accade, di prossima uscita; il lancio del disco è previsto infatti per il 22 ottobre e manca davvero pochissimo per sentire i nuovi brani della cantante.

“Dopo più di due anni di lavoro non vedo l’ora di farvi ascoltare per raccontare e raccontarmi. Non vedo l’ora del 22 ottobre” scrive la cantante sul post, introducendo inoltre i titoli dei suoi brani.

Tra le nuove quattordici canzoni troviamo Sorriso grande, AleAleAle, Canzone inutile, Piuma, Il bisogno che ho di te, Un senso ed un compenso, Che sapore ha, Ti vedo da fuori, Un’impressione, Tutte le volte, Una strada per l’allegria, Il nostro tempo, Tutte le cose che io so e Tutto Accade.

Oltre ad introdurre al nuovo album, il post mostra un’immagine promozionale che vede Alessandra indossare un elegante abito nero in pelle, abbinato a dei tacchi dello stesso colore.

Oltre a calzare a pennello sul corpo della cantante, il vestito mette in evidenza i tatuaggi di Alessandra e le sue curve, delicate e quanto mai sensuali; un concentrato di fascino che sottolinea ancora di più quanto la cantante sia pronta a tornare in scena.

Leggi anche –> Una vita: Bellita viene bocciata dalla critica, la sua incredibile reazione

Un nuovo capitolo della sua vita sta per iniziare, vista anche la separazione, ormai quasi un anno fa, da Stefano Settepani, suo storico compagno col quale era fidanzata ormai da cinque anni.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Flora è attratta da lui, cosa succede adesso

“L’amore può finire ma il sentimento non svanisce” le precedenti parole della cantante a Grazia, evidenziando come sia possibile comunque mantenere un bel rapporto coi propri ex e diventare anche amici; la rottura con Stefano è stata dunque amichevole e “pacifica”. Chissà che, con le nuove canzoni, non possa anche arrivare un nuovo amore per Alessandra, che nel frattempo si mostra più carica e bella che mai.