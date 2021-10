Il paradiso delle signore: Flora è attratta da lui, cosa succede adesso

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento quotidiano della nostra amata soap opera Il paradiso delle signore.

Come sappiamo la sesta stagione della nostra amatissima soap opera italiana è iniziata da qualche settimana, ma già riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di italiani, grazie alle sue trame intricatissime.

Ma cerchiamo di capire insieme che cosa andremo a vedere oggi, 15 ottobre, dove ci sarà la rivelazione di un’amore particolare.

Iniziamo con il dire che Stefania ha deciso di organizzare una cena insieme al padre, e alla sua nuova famiglia.

Flora è innamorata di lu ma…

Il giorno successivo, però decide di parlare con le sue amiche Veneri, e si sfoga di quello che è successo, e Gloria sentirà tutto.

La donna pensa che non ha più alcuna possibilità di avere dei rapporti con l’ex marito, perchè sembra aver trovato una sua nuova felicità, dove ovviamente lei non ne fa parte.

Ma qualcosa gli manca, ovvero Colombo vorrebbe che Stefania si trasferisse a casa con loro, non pensando assolutamente che questo poteva aumentare le gelosie di Emma nei confronti della Venere.

Ovviamente assisteremo a mille cose che metterà in atto Gemma per cercare di mettere in cattiva luce la sorella.

Nel mentre, Flora inizia ad avere qualche piccolo problema con la nuova collezione che sta disegnando, e questo potrebbe creare problemi al suo rapporto con Vittorio.

Assisteremo, infatti, ad un faccia a faccia molto diretto, dove interverrà anche una terza persona.

Stiamo parlando di Umberto, che prenderà le difese di Flora, facendo arrabbiare ed infastidire il Conti, ma ingelosendo anche Adelaide.

Flora, da questo momento in poi inizia a guardare il Guarnieri con occhi assolutamente diversi, ed ovviamente la contessa non può accettarlo in nessun modo.

Vittorio, nel mentre, forse proprio a causa della discussione avuta, si confesserà a Tina, dicendole in che modo la sua vita è cambiata dopo l’addio di Marta, e che ancora non si è ripreso.

La donna, scossa dalle sue parole, decide di aprire il suo cuore anche lei, e rivelerà tutti i suoi segreti al fratello Salvatore, chiedendogli ovviamente di non dire nulla ai genitori.

Insomma anche oggi ci aspettano puntate molto complicate che potremmo continuare a vedere come si evolvono dal lunedì al venerdì alle 15.55 su rai1.